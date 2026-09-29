Aydın’da yasa dışı bahis operasyonu: 12 kişi tutuklandı

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 7258 sayılı Kanun'un 5'inci maddesi kapsamında yasa dışı bahis suçunu işledikleri değerlendirilen 15 şüpheli belirlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde, şüphelilerle bağlantılı hesaplarda toplam 1 milyar 234 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 25 Eylül'de Aydın merkezli olmak üzere İstanbul, Kocaeli ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonda 15 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 15 cep telefonu, 15 SIM kart, 2 laptop, 2 harddisk ve 3 USB bellek ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.