Aydın’da yeni nesil suç örgütlerine operasyon: 13 kişi tutuklandı!

Edinilen bilgiye göre, Aydın Emniyet Müdürlüğü Söke Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından, 3 Eylül, 2, 14 ve 30 Ekim 2026 tarihlerinde iş yeri, araç ve ikametlere yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırılar ile önlenen bir silahlı eyleme ilişkin çalışma başlatıldı.