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Giriş Tarihi: 09.11.2026 17:34

Aydın’da yeni nesil suç örgütlerine operasyon: 13 kişi tutuklandı!

Aydın'ın Söke ve Didim ilçelerinde yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Çalışmalar kapsamında 13 kişi tutuklandı.

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Aydın’da yeni nesil suç örgütlerine operasyon: 13 kişi tutuklandı!
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Edinilen bilgiye göre, Aydın Emniyet Müdürlüğü Söke Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından, 3 Eylül, 2, 14 ve 30 Ekim 2026 tarihlerinde iş yeri, araç ve ikametlere yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırılar ile önlenen bir silahlı eyleme ilişkin çalışma başlatıldı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında olaylarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 15 şüpheli yakalanırken, şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Yeni nesil suç örgütlerine yönelik sürdürülen çalışmalarda da, örgüte eleman, araç, yer ve finansman sağlayan kişilerin de kimlikleri tespit edildi. Bu kapsamda 6 Kasım 2026 tarihinde Söke ve Didim ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yürütülen iki ayrı çalışma kapsamında toplam 13 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#AYDIN #SÖKE #DİDİM

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Aydın’da yeni nesil suç örgütlerine operasyon: 13 kişi tutuklandı!
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