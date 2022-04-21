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Giriş Tarihi: 21.4.2022 22:44

Aydınlatma direği araçların üzerine devrildi: 6 yaralı

DHA
Aydınlatma direği araçların üzerine devrildi: 6 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, otomobilin çarptığı aydınlatma direği, karşı istikametten gelen iki otomobilin üzerine devrildi. Kazada 6 kişi yaralanırken, D-100 Karayolu üzerinde uzun araç kuyruğu oluştu

Kaza, saat 19.30 sıralarında D-100 Karayolu İstanbul istikameti Karabaş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Orhan Korkmaz (33) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Hasar gören direk, Ankara istikametinde seyir halinde olan iki otomobilin üzerine devrildi. Kazada sürücü Orhan Korkmaz ile birlikte otomobilde bulunan Cengiz Sünger (35), Emre Koç (30), Cabbar Bali (43), Emrah Demir (30) ile aydınlatma direğinin üzerine düştüğü otomobilin sürücüsü Mustafa Gündoğdu yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Bu sırada kazada yaralanan bazı kişiler ise yol kenarında oturarak ambulans bekledi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu üzerinde araç yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan otomobiller ve aydınlatma direğinin yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Aydınlatma direği araçların üzerine devrildi: 6 yaralı
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