Aygül ve annesi evlerinde vahşice katledilmişti! O cani hakim karşısında: ‘Amcamın annemi vuracağını anlayınca…’





"CİNAYETE ABİM AZMETTİRDİ"



Sanık, Aygül Çınar'ın otopsi raporunda uyuşturucu içtiğine dair bulgunun olmadığının sorulması üzerine, yengesinin hal ve hareketlerinden şüphelendiğini, ağabeyinin kendisini cinayete azmettirmediğini öne sürdü.



"AMCAMIN BİR ŞEY YAPACAĞINI SEZDİĞİM İÇİN KAYIT YAPTIM"

Görüşme odasında beyanı alınan Aygül Çınar'ın 8 yaşındaki oğlu ise annesi ve amcasının evde tartıştığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Amcam, annemi ve anneannemi silahla vurdu, ben kaçtım. Neden tartıştıklarını bilmiyorum. Anneannem herhalde amcamın boğazından tuttu. Annem, bıçakla amcama saldırmadı. Annem amcamın kendisini tehdit ettiğini söylemişti. Boşanma konusunu hiç hatırlamıyorum. Amcamın bir şey yapacağını sezdiğim için kayıt yaptım. Amcamdaki silahı eve girerken görmedim, ateş ederken gördüm."