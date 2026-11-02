Aygül ve annesi evlerin katledilmişti! Çifte cinayette azmettirici iddiası:‘Sürekli tehdit ediyordu’

Ömer Can Çınar hakkında 'kadına karsı tasarlayarak kasten öldürme', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya tasıma veya bulundurma' ve 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mersin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ömer Can Çınar, SEGBİS yöntemiyle katılırken, taraf avukatları ile hayatını kaybeden anne ve kızın yakınları salonda hazır bulundu.

SANIK ÖZELLİKLE AYGÜL'Ü SÜREKLİ TEHDİT EDİYORDU

Duruşmada müşteki Ayşe Adıyaman, Aygül Çınar'ın ablası, Türkan Söylemez'in ise annesi olduğunu belirterek sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Sanığın özellikle ablası Aygül Çınar'ı sürekli tehdit ettiğini söyleyen Adıyaman, "Neden annemlere gitmiyorsun, annenin evinde neden kalıyorsun diye sürekli tehdit ediyordu. Bu tehditlere ben şahidim. Sanık, olaydan yaklaşık 3 gün önce cezaevinden çıkmıştı. Cezaevindeyken de sürekli tehdit ediyordu" dedi.