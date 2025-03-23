Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında maaş alanlar dikkat! 2025 SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi açıklandı

Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi (4A, 4B, 4C) hak sahiplerinin aylıklarını aldıkları güne göre farklılık gösterecek. Ramazan Bayramı öncesinde hesaplarda görülecek ödemeler 3000 TL+1000 TL şeklinde fark ödemesi şeklinde yatırılacak. Peki; ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında emekli maaşı alanlar hangi tarihte bayram ikramiyesi alacak? İşte SGK açıklaması:
EMEKLİNİN BAYRAM İKRAMİYESİ 4000 TL OLDU
Emeklinin Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde aldığı bayram ikramiyesi 3000 TL'den 4000 TL'ye yükseltilmişti. Emekli bayram ikramiyesine ilişkin kanun teklifi Meclis'ten geçerek yasalaşacak.
SGK AÇIKLADI: FARK TUTARLARININ ÖDEMESİ GERÇEKLEŞECEK!
TBMM'de devam eden kanun çalışmalarının yasalaşarak Resmi Gazetede yayımlanmasının beklendiğini aktaran Sosyal Güvenlik Kurumu,bayram ikramiyesi tutarlarının 3000 TL olarak belirtilen tarihlerde yatacağını aktardı.
Teklifin yasalaşması ardından fark tutarlarının ödemesi de en kısa sürede gerçekleştirilecek.
İşte, o tarihler:
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ 2025
Ramazan Bayramı ikramiyeleri 24 Mart itibarıyla yatırılmaya başlayacak. SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamında aylık alanların ödeme günlerine göre takvim belirlendi. İşte, emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri:
Emekli maaşı ödeme günü 17,18,19 olanlar 24 Mart,
Emekli maaşı ödeme günü 20,21,22 olanlar 25 Mart,
Emekli maaşı ödeme günü 23,24,25,26 olanlar 26 Mart,
Bağ-Kur (4b) kapsamında aylık alanlar 27 Mart,
Emekli Sandığı (4c) kasamında aylık alanlar Nisan dönemi aylıklarıyla birlikte 28 Mart tarihinde bayram ikramiyelerini alacak.
Ramazan Bayramı ikramiyesini 24 Mart 2025 tarihinde ödemeye başlıyoruz. pic.twitter.com/DUOYUfKcoW— SGK (@sgksosyalmedya) March 23, 2025