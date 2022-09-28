Haberler Yaşam Haberleri Aykut Demirel: “Bir dönem hayalini kurduğum 27’nin uluslararası yolculuğu başlıyor.”
Giriş Tarihi: 28.9.2022 14:44

Aykut Demirel: “Bir dönem hayalini kurduğum 27’nin uluslararası yolculuğu başlıyor.”

Yazar Aykut Demirel, çok satanlar listesine giren romanı “27”nin İngilizceye çevrileceğini açıkladı: “Kitabımın yurt dışı yolculuğu başlıyor. Sonuçta her yazarın kurduğu cümle evrenseldir! Ancak bunun Türk diline bağlı kalması oldukça can sıkıcıydı. Umarım başka ülkelerde de okurlar tarafından sevilir.”

Aykut Demirel: “Bir dönem hayalini kurduğum 27’nin uluslararası yolculuğu başlıyor.”

Genç yazar ve illustrator sanatçısı Aykut Demirel, varoluşçuluk, hiçlik ve çoklu evren teorilerini temel alarak yazdığı "27" adlı romanının çok satanlar listelerine girme başarısını göstermesinin ardından daha geniş bir kitleye ulaşmak için kolları sıvadı.

"OLDUKÇA HEYECAN VERİCİ BİR SÜREÇ YAŞIYORUM."

Aykut Demirel, eserinin İngilizceye çevrileceğini duyurdu: "27 ile beklediğimden çok daha büyük bir ilgiyle karşılaştım. Bu da beni çok mutlu ediyor tabii ki. Şimdi yine heyecan verici bir süreç yaşıyorum, kitabımın yurt dışı yolculuğu başlıyor. Her yazar kurduğu cümleyle yalnızca doğduğu topraklara değil, tüm nefes alan, düşünebilen insana hitap ediyor. Bu yüzden yazdıklarımızı yalnızca Türk diline sınırlamak hepimiz için oldukça can sıkıcı. Umarım başka ülkelerde de okurlar tarafından sevilir."

"SENARYOSU DA BİTMEK ÜZERE."

İkinci kitabını da kaleme almaya başlayan Aykut Demirel, "27"nin sinema filmi projesi için de heyecanlı: "Senarist Özgür Kılıçlar filmin senaryosunu bitirmek üzere. Bu yolda da ona eşlik ediyorum! İki kişiden oluşan dev bir ekip kurmayı başarabildik. Kalemine ve kurgusuna çok güveniyorum. Çekimlere 2023'ün ilk çeyreğinde başlanacak. Romanımda anlattığım o sahneleri beyazperdede göreceğim günü iple çekiyorum."

"Bu bir ilandır"

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Aykut Demirel: “Bir dönem hayalini kurduğum 27’nin uluslararası yolculuğu başlıyor.”
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