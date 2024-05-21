Haberler Yaşam Haberleri Aykut Enişte filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Aykut Enişte bu akşam TV’de!
Giriş Tarihi: 21.5.2024 15:49

Aykut Enişte filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Aykut Enişte bu akşam TV’de!

Aykut Enişte filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Başrollerinde Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ, Ege Kökenli gibi isimlerin yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Onur Bilgetay oturuyor. 2019 yılında vizyona giren komedi türündeki film izleyicilere eğlenceli anlar yaşatmak üzere ekranda. Komedi türündeki Aykut Enişte filmi oyuncuları, konusu, çekim yerleri ve vizyon tarihi ile araştırılıyor. Peki, Aykut Enişte filmi konusu nedir? İşte, film hakkında merak edilenler…

Aykut Enişte filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Aykut Enişte bu akşam TV’de!

Aykut Enişte filmi oyuncuları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Kadrosunda birçok ünlü ismin yer aldığı komedi türündeki film, izleyenlerden tam not alıyor. Senaristliğini Cem Gelinoğlu ve Giray Altınok'un üstlendiği film, komedi severleri ekran başına toplamaya geliyor. Aykut Enişte filmi konusu ile gündemdeki yerini aldı. Peki, Aykut Enişte filmi nerede çekildi, ne zaman vizyona girdi? İşte, tüm merak edilenler…

AYKUT ENİŞTE FİLMİ KONUSU
Film, yalnızlığından şikâyetçi olan ve aile özlemi çeken bir adam olan Aykut'un hikâyesini konu ediyor. Aykut, evlenip yuva kurmanın hayali ile yaşayan genç bir adamdır. Sevgilisi Nurhan ile hayallerini gerçekleştirmeye adım adım yaklaşan Aykut, beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalır. Düğüne bir hafta kala dükkânına hırsız giren Aykut, tüm birikimini kaybeder.

Dükkâna hırsızın girmesi, sadece Aykut'un maddi kaybına neden olmaz aynı zamanda başına türlü işler açılmasına da neden olur. Dükkânın zarar tespitini yapmak için sigortadan gelen Gülşah'ın, Aykut'tan küçük bir iyilik istemesi hepsinin hayatının değişmesine neden olur. Kendi hâlinde kimsesiz bir adam olan Aykut, bir anda kendisini iki ailenin damadı olarak bulur. Aykut, içine düştüğü bu karışık durumdan kendisini kurtarmaya çalışacaktır.

AYKUT ENİŞTE FİLMİ OYUNCULARI
Cem Gelinoğlu,
Melis Babadağ,
Ege Kökenli,
Müfit Kayacan,
Lale Başar

AYKUT ENİŞTE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin çekimleri Atatürk Havalimanı, Selimiye Kışlası gibi İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştirildi.


ARKADAŞINA GÖNDER
Aykut Enişte filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Aykut Enişte bu akşam TV’de!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA