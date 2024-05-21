Aykut Enişte filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Aykut Enişte bu akşam TV’de!

Aykut Enişte filmi oyuncuları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Kadrosunda birçok ünlü ismin yer aldığı komedi türündeki film, izleyenlerden tam not alıyor. Senaristliğini Cem Gelinoğlu ve Giray Altınok'un üstlendiği film, komedi severleri ekran başına toplamaya geliyor. Aykut Enişte filmi konusu ile gündemdeki yerini aldı. Peki, Aykut Enişte filmi nerede çekildi, ne zaman vizyona girdi? İşte, tüm merak edilenler…
AYKUT ENİŞTE FİLMİ KONUSU
Film, yalnızlığından şikâyetçi olan ve aile özlemi çeken bir adam olan Aykut'un hikâyesini konu ediyor. Aykut, evlenip yuva kurmanın hayali ile yaşayan genç bir adamdır. Sevgilisi Nurhan ile hayallerini gerçekleştirmeye adım adım yaklaşan Aykut, beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalır. Düğüne bir hafta kala dükkânına hırsız giren Aykut, tüm birikimini kaybeder.
Dükkâna hırsızın girmesi, sadece Aykut'un maddi kaybına neden olmaz aynı zamanda başına türlü işler açılmasına da neden olur. Dükkânın zarar tespitini yapmak için sigortadan gelen Gülşah'ın, Aykut'tan küçük bir iyilik istemesi hepsinin hayatının değişmesine neden olur. Kendi hâlinde kimsesiz bir adam olan Aykut, bir anda kendisini iki ailenin damadı olarak bulur. Aykut, içine düştüğü bu karışık durumdan kendisini kurtarmaya çalışacaktır.