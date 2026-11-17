Anayasa Mahkemesi (AYM), genelevler ve fuhuşla mücadeleye ilişkin 96 yıllık kanun hükmünü iptal etti. Yüksek Mahkeme, 1930 tarihli Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 128. maddesinde yer alan, genelevlerin tabi olacağı kurallar ile fuhuş nedeniyle bulaşan hastalıkların önlenmesine yönelik tedbirlerin yönetmelikle belirlenmesini öngören düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğuna hükmetti. 16 Temmuz 2026'da oy birliğiyle alınan karar, 17 Kasım'da Resmi Gazete'de yayımlanarak kamuoyuna duyuruldu.

ÜÇ MAHKEMEDEN İPTAL BAŞVURUSU

AYM'nin önüne gelen dosya, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi, Mardin 3. İdare Mahkemesi ve Danıştay Dördüncü Dairesinin itirazları üzerine gündeme geldi. Başvuruların temelinde, konut ve iş yerlerinin mühürlenerek kapatılmasına ilişkin idari işlemlere karşı açılan davalar yer aldı. Mahkemeler, genelevlere ilişkin kuralların yönetmelikle belirlenmesini öngören kanun hükmünün Anayasa'ya aykırı olduğunu belirterek iptalini istedi.

DEVLETİN GÖREVİ SADECE DENETİM DEĞİL

Yüksek Mahkeme, düzenlemeyi Anayasa'nın 5. ve 17. maddeleri kapsamında değerlendirdi. Gerekçeli kararda, fuhşun insan onuru üzerindeki etkilerine dikkat çekilerek devletin insan onurunu koruma ve geliştirme yükümlülüğü bulunduğu vurgulandı. Fuhşun yalnızca bireyleri değil, toplumu da etkileyen sosyal ve ekonomik boyutları olan bir olgu olduğu belirtilirken, devletin bu alandaki sorumluluğunun yalnızca denetim ve sağlık tedbirleriyle sınırlı olmadığı ifade edildi. Bireyleri fuhşa yönelten yapısal nedenlerle mücadele edilmesi, etkili sosyal politikalar geliştirilmesi ve fuhşa aracılık eden kişi ve örgütlere yönelik etkin önlemler alınması gerektiği kaydedildi.

GENELEVLER KENDİLİĞİNDEN KAPANMAYACAK

AYM, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 128. maddesinin birinci fıkrasındaki hükmü iptal etti. İlk cümlenin iptali nedeniyle uygulanma imkanı kalmayan ikinci cümle de 6216 sayılı Kanun'un 43. maddesi uyarınca iptal edildi. Böylece genelevlerin tabi olacağı kuralların ve bu alandaki sağlık tedbirlerinin yönetmelikle belirlenmesini öngören 96 yıllık düzenleme yürürlükten kaldırılmış oldu.