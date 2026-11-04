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Giriş Tarihi: 04.11.2026 10:55 Son Güncelleme: 04.11.2026 11:02

AYM'den Canan Karatay kararı! 'İfade özgürlüğü ihlal edildi'

AYM, Prof. Dr. Canan Karatay'a bazı açıklamaları nedeniyle verilen meslekten alıkoyma cezasını ifade özgürlüğünün ihlali saydı. 2018 yılında İstanbul Tabip Odası tarafından başlatılan disiplin soruşturması sonucunda verilen cezanın yasal dayanağının yeterince açık ve öngörülebilir olmadığını belirten Yüksek Mahkeme, Anayasa'nın 26. maddesinin ihlal edildiğine hükmetti. İşte detaylar...

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Kerim CENGİL Kerim CENGİL Yaşam
AYM’den Canan Karatay kararı! ’İfade özgürlüğü ihlal edildi’
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Anayasa Mahkemesi (AYM), Prof. Dr. Canan Karatay'a aşı uygulamalarına ilişkin açıklamaları nedeniyle verilen bir ay süreli geçici olarak meslekten alıkoyma cezasını ifade özgürlüğünün ihlali saydı.

2018'DE DİSİPLİN SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Karatay'ın yazılı ve görsel medyada aşı uygulamalarına ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle İstanbul Tabip Odası tarafından 2018 yılında disiplin soruşturması başlatıldı. Soruşturma sonucunda Karatay'a bir ay süreyle geçici olarak meslekten alıkoyma cezası verildi. Disiplin cezasının iptali istemiyle açtığı davanın reddedilmesi üzerine Karatay, ifade özgürlüğünün ihlal edildiği gerekçesiyle AYM'ye bireysel başvuruda bulundu.

DİSİPLİN CEZASININ YASAL DAYANAĞI BULUNAMADI

Başvuruyu inceleyen AYM, müdahalenin kanunilik şartını taşımadığı sonucuna ulaştı. Kararda, Karatay'ın uzman hekim ve akademisyen olduğu hatırlatılarak ifade özgürlüğüne yönelik müdahalelerin ulaşılabilir, belirli ve öngörülebilir bir kanuna dayanması gerektiği vurgulandı. Disiplin cezasının dayanağı olan 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu'nun 39. maddesinin, hangi somut fiile hangi yaptırımın uygulanacağının öngörülebilmesine imkan tanımadığı belirtildi. Yüksek Mahkeme, söz konusu düzenlemenin keyfi yorum ve uygulamalara karşı yeterli hukuki güvence sağlamadığını kaydetti.

YENİDEN YARGILAMA YAPILACAK

AYM, 6023 sayılı Kanun'un 39. maddesini daha önce 2025 yılında Anayasa'nın 2. maddesine aykırı bularak iptal ettiğini de hatırlattı. Karatay'a verilen disiplin cezasının uygulanmasına ilişkin açık bir yasal düzenlemenin bulunmadığına dikkat çeken Yüksek Mahkeme, Anayasa'nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. İhlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması amacıyla yeniden yargılama yapılmak üzere kararın Ankara 14. İdare Mahkemesine gönderilmesine hükmedildi.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#AYM

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