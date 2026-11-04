AYM’den Canan Karatay kararı! ’İfade özgürlüğü ihlal edildi’

2018'DE DİSİPLİN SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Karatay'ın yazılı ve görsel medyada aşı uygulamalarına ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle İstanbul Tabip Odası tarafından 2018 yılında disiplin soruşturması başlatıldı. Soruşturma sonucunda Karatay'a bir ay süreyle geçici olarak meslekten alıkoyma cezası verildi. Disiplin cezasının iptali istemiyle açtığı davanın reddedilmesi üzerine Karatay, ifade özgürlüğünün ihlal edildiği gerekçesiyle AYM'ye bireysel başvuruda bulundu.

DİSİPLİN CEZASININ YASAL DAYANAĞI BULUNAMADI

Başvuruyu inceleyen AYM, müdahalenin kanunilik şartını taşımadığı sonucuna ulaştı. Kararda, Karatay'ın uzman hekim ve akademisyen olduğu hatırlatılarak ifade özgürlüğüne yönelik müdahalelerin ulaşılabilir, belirli ve öngörülebilir bir kanuna dayanması gerektiği vurgulandı. Disiplin cezasının dayanağı olan 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu'nun 39. maddesinin, hangi somut fiile hangi yaptırımın uygulanacağının öngörülebilmesine imkan tanımadığı belirtildi. Yüksek Mahkeme, söz konusu düzenlemenin keyfi yorum ve uygulamalara karşı yeterli hukuki güvence sağlamadığını kaydetti.