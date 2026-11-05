AYM’den engelli vatandaş için emsal karar

Siirt
'te yaşayan Emine Baykara; 22 Haziran 2016'da Siirt Devlet Hastanesi'nden aldığı yüzde 90 engellilik oranını gösteren sağlık kurulu raporuyla ÖTV istisnasından yararlanarak araç satın aldı. Vergi dairesi, 2019'da yaptığı incelemede hastaneden raporun teyit edilmesini istedi. Ancak hastane, raporun arşivde bulunmadığını bildirdi. Bunun üzerine raporun gerçeği yansıtmadığı değerlendirilerek Baykara'ya 2016 yılına ilişkin cezalı ÖTV ve KDV ile farklı dönemleri kapsayan motorlu taşıtlar vergisi tahakkuk ettirildi. Baykara'nın başvurusu üzerine inceleme yapan AYM, aynı sağlık raporlarının farklı mahkemelerce farklı şekilde değerlendirilmesine dikkat çekti. AYM, her iki raporda da aynı teşhis bulunduğu, engellilik oranlarının birbirine çok yakın olduğu ve raporlar arasında çelişki bulunmadığını vurguladı. AYM, 18 Haziran 2026 tarihli kararıyla adil yargılanma hakkı kapsamındaki hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edildiğine oybirliğiyle hükmetti. İhlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için dosyanın yeniden yargılama yapılmak üzere Diyarbakır Vergi Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verildi.
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Mete Efendioğlu - Editör