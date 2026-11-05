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Giriş Tarihi: 05.11.2026

AYM'den Karatay'a ifade özgürlüğü kararı

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Kerim CENGİL Kerim CENGİL
AYM’den Karatay’a ifade özgürlüğü kararı
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Anayasa Mahkemesi (AYM), Prof. Dr. Canan Karatay'a aşı uygulamalarına ilişkin açıklamaları nedeniyle verilen geçici olarak meslekten alıkoyma cezasının ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine karar verdi. İstanbul Tabip Odası 2018'de disiplin soruşturması başlattı. Soruşturma sonucu, Karatay'a bir ay süreyle "geçici olarak meslekten alıkoyma" cezası verildi. Karatay, hakkındaki disiplin cezasının iptali talebiyle açtığı davanın reddedilmesi üzerine AYM'ye hak ihlali iddiasıyla bireysel başvuruda bulundu. Yüksek Mahkeme, Anayasa'nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine, ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere kararın Ankara 14. İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmetti.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#ANAYASA MAHKEMESİ
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