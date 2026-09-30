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Giriş Tarihi: 30.09.2026 09:52

AYM’den yoksulluk nafakasında kritik karar: “Süresiz” ibaresi iptal

Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu’nda yoksulluk nafakasının süresiz ödenmesini öngören “süresiz olarak” ibaresini Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti. AYM, nafakanın bazı durumlarda belirli süreyle sınırlandırılmasına, özel koşullarda ise yaşam boyu devam edebilmesine imkan sağlayacak açık ve öngörülebilir ölçütlerin kanunda düzenlenmesi gerektiğine hükmetti. Karar, Resmi Gazete’de yayımlanmasından 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

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Kerim CENGİL Kerim CENGİL
AYM’den yoksulluk nafakasında kritik karar: Süresiz ibaresi iptal
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Antalya 12. Aile Mahkemesi, baktığı bir boşanma davasında Türk Medeni Kanunu'nun 175'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "süresiz olarak" ibaresinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

"SÜRESİZ" İBARESİ İPTAL

Başvuruyu değerlendiren AYM, düzenlemenin Anayasa'nın 2, 5 ve 17'nci maddelerine aykırı olduğuna oyçokluğuyla karar verdi. Yüksek Mahkeme, mevcut düzenlemenin yoksulluk nafakasının süresi konusunda hakime takdir yetkisi tanımadığını ve somut olayın özellikleri ile haklı sebepler dikkate alınarak nafakanın belirli bir süreyle sınırlandırılmasına imkan vermediğini belirtti.

AYM GEREKÇELİ KARARINDA SÜRESİZ NAFAKANIN AĞIR BİR KÜLFET OLUŞTURABİLECEĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

AYM gerekçesinde, boşanma sonrasında eşlerden birinin geçimini sağlayamayacak duruma düşmesini önlemek amacıyla nafaka öngörülmesinin meşru olduğunu vurguladı. Ancak nafakanın herhangi bir ölçüt belirlenmeden kategorik olarak süresiz öngörülmesinin, nafaka yükümlüsü açısından ağır bir külfete dönüşebileceğine dikkat çekti. Yüksek Mahkeme, yeni düzenlemede nafakanın bazı durumlarda belirli bir süreyle sınırlandırılmasına, özel koşullarda ise yaşam boyu devam etmesine imkan sağlayacak ölçütlerin açık ve öngörülebilir biçimde belirlenmesi gerektiğini bildirdi.

9 AY SONRA YÜRÜRLÜKTE

AYM, iptal kararının yürürlüğe girmesiyle oluşacak hukuki boşluğun kamu yararını ihlal edebilecek nitelikte olduğunu değerlendirdi. Bu nedenle iptal hükmünün, kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verildi.

#ANAYASA MAHKEMESİ
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