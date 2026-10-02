Aynayı düzeltırken 2 tır arasında kaldı

İstanbul Esenyurt'ta bir zincir marketin deposunda geri manevra yapan TIR ile park halindeki tır arasında aynayı düzeltmek isterken sıkışan sürücü Resul Polat feci şekilde hayatını kaybetti. Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi 1572 Sokak'taki bir zincir marketin deposunda, H.K. idaresindeki 34 REY 566 plakalı TIR perona doğru geri manevra yaptığı sırada, 54 EL 251 plakalı TIR'ın sürücüsü Resul Polat (61), park ettiği aracının aynasını düzeltmek için indi. Polat, geri manevra yapan TIR'ın sürücüsünün kendisini fark etmemesi sonucu iki araç arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Polat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polat'ın cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, kaza noktasında çalışma yaparken, TIR sürücüsü H.K. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü..

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör