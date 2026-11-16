Aynı aileden 3 kişi doğalgaz faciasında hayatını kaybetmişti: Firma yetkililerine verilen ceza belli oldu!

KEŞİF VE BİLİRKİŞİ RAPORU

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın ardından, Cumhuriyet savcılığı tarafından hazırlanan iddianame 8 Nisan 2026'da tamamlandı. İddianameyle doğal gaz firması yetkilileri F.B. ve K.Y. hakkında Sakarya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Yargılama aşamasında ailenin avukatı Anıl Okan Şen, araç takip sistemi kayıtlarında gaz açımı için olay yerine gelen yetkililerin araçlarının kontağını kapatması ile yeniden çalıştırması arasında yalnızca 12 dakika bulunduğunu belirtti. Şen, bu sürenin gerekli güvenlik kontrollerinin yapılması için yeterli olmadığını söyleyerek keşif yapılmasını istedi. Mahkemenin talebi kabul etmesi üzerine olay yerinde keşif gerçekleştirildi. Keşifte standart bir gaz açımı ve güvenlik kontrolü işleminin en az 25 dakika sürdüğü tespit edildi. Hazırlanan bilirkişi raporunda ise doğal gaz firması yetkilileri F.B. ve K.Y. asli kusurlu bulundu.