Aynı kaderi paylaştığı bebeklere umut oluyor

İstanbul'da 31 yıl önce özel bir hastanede prematüre olarak dünyaya gelen Bahar Rahat, yaklaşık 20 gün kuvözde kaldı. Dünyaya gözlerini açtığında yaşadığı o zorluklar, Rahat'ı sağlıkçı yaptı. Hemşirelik okuyan Rahat, 8 yıldır, Trakya Üniversitesi Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde görev yapıyor. Kendi doğum hikâyesinin mesleğine bakışını da etkilediğini söyleyen Rahat, "Kendim de prematüre olduğum için, yaşama tutunma mücadelesi veren prematüre bebeklerle duygusal bir bağ kuruyorum. Onlar için bir şeyler yapıyor olmak benim için çok büyük bir gurur. Bebeklerin sağlık durumları uygun hâle geldiğinde de anneleri bakım sürecine dahil ediyoruz" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör