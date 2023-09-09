Aynı yerde 4 yıl önce de sel olmuş! İğneadalılar; "Göz göre göre o bungalovlar yapıldı"

Pazartesi günü başlayan sağanak yağışın ardından Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesin yakınların Longoz ormanları adıyla bilinen mevkide yaşanan sel felaketinde 6 kişi hayatını kaybetti. Günlerce süren arama kurtarma çalışmalarında Suna Duman, Ümit Solmaz, Selman Bağışlar, Mihriban Bağışlar, Raile Şimşek ve onun eşi Ahmet Baki Şimşek'in cansız bedenlerine ulaşıldı. Konuyla ilgili ruhsatsız olduğu değerlendirilen yapılalar alakalı Demirköy Cumhuriyet Başsavcılığınca geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında bungalov evlerin sahibi Bülent Bayrak ve ortakları hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.
AYNI YERDE 4 YIL ÖNCE SEL OLDU
Öte yandan yaşanan bu sel felaketinin ilk olmadığı daha önce de benzer olayların yaşandığı öne sürüldü. İğneada sakinleri Longoz ormanları içerisinde yer alan dereden 4 yıl önce de benzer şekilde bir sel yaşandığını o zamanda bazı mahalle sakinlerinin canlarını zor kurtardıklarını söylediler. İğneada Mahalle Muhtarı Bülent Girgin; "Burada 4 yıl önce de benzer bir sel yaşandı. O zaman orada o tesis yoktu. Tarım arazisi olarak kullanılıyordu. Allahtan bir sorun olmadı. Birkaç vatandaşımız araç içinde yakalanmıştı, ama kimse zarar görmedi. Bu son olayda Jandarmamız defalarca anons etti, milleti uyardı. Oradaki tesis keşke uyarıları dikkate alıp boşaltsaydı müşterileri" ifadelerini kullandı.
"KUM ALIP DERE YATAĞINI GENİŞLETİRDİK"
Tesisi kimler yaptı nasıl yaptı bilmiyoruz diyen Muhtar; "Ben 50 yıldır burada yaşarım. Onu yapanların burayla alakası yok. Dışardan tanımadığımız birileri gelip yaptı. Kimden nasıl izinler aldı o yatırımı yaptı bilmiyorum. Orada 4 yıl önce bir afet yaşanmışken bunu yapmak doğru değil. İhmal var. Biz yıllardır buralarda dere yataklarından kumlar alırdık. Şimdilerde oralara girişlerimiz Milli Parklar iznine bağlı. Biz sakinler o kumları aldığımızda, dere yatakları temizlenir ve dere akışını bulurdu. Şimdi ne ormana ne dereye giremiyoruz. Doğanın dengesi bozuldu" ifadelerini kullandı.