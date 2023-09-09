Aynı yerde 4 yıl önce de sel olmuş! İğneadalılar; "Göz göre göre o bungalovlar yapıldı"

AYNI YERDE 4 YIL ÖNCE SEL OLDU

Öte yandan yaşanan bu sel felaketinin ilk olmadığı daha önce de benzer olayların yaşandığı öne sürüldü. İğneada sakinleri Longoz ormanları içerisinde yer alan dereden 4 yıl önce de benzer şekilde bir sel yaşandığını o zamanda bazı mahalle sakinlerinin canlarını zor kurtardıklarını söylediler. İğneada Mahalle Muhtarı Bülent Girgin; "Burada 4 yıl önce de benzer bir sel yaşandı. O zaman orada o tesis yoktu. Tarım arazisi olarak kullanılıyordu. Allahtan bir sorun olmadı. Birkaç vatandaşımız araç içinde yakalanmıştı, ama kimse zarar görmedi. Bu son olayda Jandarmamız defalarca anons etti, milleti uyardı. Oradaki tesis keşke uyarıları dikkate alıp boşaltsaydı müşterileri" ifadelerini kullandı.