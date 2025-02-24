2’nci Cihantimur vakası! Aynı yerde benzer ölüm

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde arızalanan arazi aracını (UTV) emniyet şeridinde kontrol eden Muhammet Gürcan Koçak'a (25) hafif ticari araç çarptı. Araç sürücüsü olay yerinden kaçarken talihsiz genç ise hayatını kaybetti. Olay, geçtiğimiz sene Oğuz Murat Aci'ye çarpıp ölümüne neden olan ve annesinin yurtdışına kaçırdığı Timur Cihantimur'u akıllara getirdi.

Feci kaza, 22 Şubat'ta saat 02.00 sıralarında Kemerburgaz yolunda meydana geldi. 25 yaşındaki Muhammet Gürcan Koçak, ATV aracının bir boyut büyüğü olan UTV aracı ile seyir halindeyken aracının arızalanması sonucu emniyet şeridinde beklemeye başladı. Aracını tamir ettiği esnada kimliği henüz belirlenemeyen hafif ticari araç sürücüsü aracıyla gence çarpıp kaçtı. Çarpmanın etkisiyle ormana savrulan ve ağır yaralanan Koçak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Koçak'ın cenazesinin Yeniköy Mezarlığı'nda defnedildiği öğrenildi.



Soner Koçak

SÜRÜCÜ ARANIYOR

İstanbul Emniyeti, plaka tanımlama sisteminden (PTS) çarpıp kaçan aracın ticari bir araç olduğu tespit edildi. Aracın sürücüsünün kimliği tespit edilirken adresinde yapılan aramalarda henüz izine rastlanmadı. Vicdansız şoförü arama çalışmaları sürüyor.

Hayatını kaybeden Muhammet Gürcan Koçak'ın acılı babası Soner Koçak, "Oğlum kuzeninin kucağında can vermiş. 4 ay sonra evlenecekti. Çeyizleri kolilerde duruyor. Emniyet olayla ilgili işlerinin devam ettiğini söyledi. Kendime ayırdığım mezar oğluma nasip oldu" dedi.