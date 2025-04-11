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Giriş Tarihi: 11.4.2025

Ayrılmak istedi canından oldu

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Ayrılmak istedi canından oldu
İstanbul'da 27 yaşındaki Sinem Çeşim, son kez konuşmak üzere buluştuğu erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Dehşet veren olay Çatalca'da meydana geldi. Kartal'da oturan Sinem Çeşim bir süredir birlikte olduğu ismi öğrenilemeyen erkek arkadaşından ayrılmaya karar verdi. İddiaya göre bu konuyu konuşmak üzere Çatalca'da buluşan ikili arasında tartışma çıktı. Bu sırada belindeki bıçağı çeken erkek arkadaşı genç kadını defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Sinem Çeşim tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından Jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.
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Ayrılmak istedi canından oldu
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