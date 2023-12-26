Ayşen Gruda’nın kızı Elvan Gruda son yolculuğuna uğurlandı

Yeşilçam'ın unutulmaz sanatçılarından Ayşen Gruda ile sinema ve dizi oyuncusu Yılmaz Gruda'nın kızı Elvan Gruda Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kanser tedavisi görürken hayatını kaybetti. Gruda'nın cenazesi Şişli Camii'ne getirildi. Cenazeye Gruda'nın yakınları ve sanatçılar katıldı. Taziyeleri Elvan Gruda'nın oğlu Emre Gruda kabul etti. Elvan Gruda, 23 Ocak 2019'da annesi Ayşen Gruda'yı, 25 Temmuz 2023'te ise, babası Yılmaz Gruda'yı kaybetmişti.

Gruda'nın çocukluk arkadaşı Tuna Arman, "Herşey çok kısa sürede oldu, radyoterapiye başladık ama maalesef annesi babası kadar şanslı olamadı" dedi.

"KENDİSİNİ ÇOK İHMAL ETTİ"

Tiyatro ve dizi oyuncusu Tuna Arman, "Çocukluk arkadaşımdı beraber büyüdük. Annesi babası hocamdı oyuncu arkadaşımdı, sahne arkadaşımdı, Elvan da kardeşimdi. Çok ihmal etti kendini maalesef herşey çok kısa sürede oldu. Babasının vefatından sonra ağrıları tekrar etmişti. Dördüncü evrede ve maalesef çok kısa bir süreç kaldığını öğrendik. Hemen aynı gün kemoterapiye radyoterapiye başladık ama maalesef annesi babası kadar şanslı olamadı. Çünkü daha 55 yaşında ve bir çocuk sahibiydi. Zor bir yaşamdı. Ünlü bir anne babanın çocuğu olmak çok zor. Çok zor bir yaşam sürdü belki de kurtuldu bu dünyadan." dedi.

Elvan Gruda'nın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.