Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’i vahşice katletmişti! Semih Çelik’in iş arkadaşı konuştu: Canice öldürdüğünü duyunca...



Semih Çelik'in yaz döneminde işyerine ortacı getir götür işleri için girdiğini ve kasaplık işine meraklı biri olarak gördüklerini belirten Menderes Ateş, "Çalıştığımız firma iki üç defa el değiştirdi. Semih Çelik'te yaz döneminde getir götür işleri ve ortacı olarak işe girmişti. Bir elektrikli bisikleti vardı. Onunla işe gidip gelirdi. İşyeri iki üç defe devroldu isim değiştirdi. Semih iki sene önce yaklaşık beş ay kadar çalıştı. Sosyal, biraz marjinal entel tipli bir çocuktu. Çok konuşmazdı ama içine kapanık değildi.