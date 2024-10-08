Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’i vahşice katletmişti! Semih Çelik’in iş arkadaşı konuştu: Canice öldürdüğünü duyunca...

Türkiye'yi şoka sokan Fatih Edirnekapı surlarında 19 yaşındaki bir gencin lise arkadaşlarından Eyüp Sultan'da Ayşenur Halil'i, Fatih'te ise İkbal Uzuner'i öldürdükten sonra Edirnekapı'daki surlardan atlayarak intihar eden Semih Çelik'in cinayetleri işlemeden önce Rami'deki kasap dükkânında çalıştığı kaydedilmişti.
İŞ ARKADAŞI KATİL SEMİH ÇELİK'İ ANLATTI
Ayşenur Halil (19) ve İkbal Uzuner'i (19) vahşice katledip intihar eden Semih Çelik'in (19) kasap olarak çalıştığı Rami'deki işyerinde birlikte çalıştıkları iş arkadaşı Menderes Ateş, böyle kan dondurucu bir cinayet işleyeceğini düşünemediklerini kaydetti.
Semih Çelik'in yaz döneminde işyerine ortacı getir götür işleri için girdiğini ve kasaplık işine meraklı biri olarak gördüklerini belirten Menderes Ateş, "Çalıştığımız firma iki üç defa el değiştirdi. Semih Çelik'te yaz döneminde getir götür işleri ve ortacı olarak işe girmişti. Bir elektrikli bisikleti vardı. Onunla işe gidip gelirdi. İşyeri iki üç defe devroldu isim değiştirdi. Semih iki sene önce yaklaşık beş ay kadar çalıştı. Sosyal, biraz marjinal entel tipli bir çocuktu. Çok konuşmazdı ama içine kapanık değildi.
Kasabın arka tarafında çalışıyordu getir götür işlerine bakıyordu ortacı gibi ama kasaplık mesleğini öğrenmeye meraklıydı. İşyerinin arka tarafında etleri hazırlıyordu. İşini iyi yapıyordu. Gördüğüm kadarıyla psikopat bir ruh hali yoktu. Aynı işyerinde Murat isimli bir arkadaşı ile yakındı. Sessiz sakin çalışan birisiydi. Sürekli siyah tişört giyerdi uzun saçlı entel görünümlü kendi tarzı olan bir gençti. Etin nasıl kesileceğini meraklı gözlerle izlerdi. Muhabbet etmeyen bir çocuktu sadece selamlaşırdık. Çok az muhabbetimiz olurdu" dedi.
"SEMİH'İN KIZLARI KESTİĞİNİ ÖĞRENİNCE GÖZYAŞLARIMI TUTAMADIM ŞOK OLDUM AĞLADIM"
Psikolojik tedavi gördüğünü sonradan öğrendiği Semih'in iki genç kızı canice öldürdüğünü duyduğunda şok olduğunu ve ağlayarak kendine gelemediğini belirten Menderes Ateş, "Benim tanıdığım genç masum ve sessiz sedasız bir gençti. Kasapta çalışmasına şaşırmıştım. Bu canice cinayeti işlediğini duyduğumda beynimden vurulmuşa döndüm.
Adeta şok oldum o öldürdüğü iki genç kız için gözyaşı döktüm. Benimde 14 yaşında bir evladım var. Onun içinde korkum iki kat arttı. Olaydan sonra oğlumun nerelere gittiğini kimlerle konuştuğunu sorgulamaya başladım. Olaydan sonra daha sıkı takip başlattım. Allah kimsenin başına vermesin" dedi.