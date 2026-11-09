Ayva reçelinin rengi nasıl kızarır? Sakın o kısmı çöpe atmayın!

Yanlış Bildiğimiz Mutfak Alışkanlığı

Ayva reçeli hazırlığı yaparken meyvenin kabukları soyulur ve ortasındaki sert çekirdekli kısım temizlenir. Genellikle "yenmeyen kısım" olarak değerlendirilen çekirdekler doğrudan çöpe atılır. Mutfakta yapılan en büyük hatalardan biri tam olarak bu noktada başlar.

Ayva çekirdekleri, doğanın reçel yapımına sunduğu en güçlü renk ve kıvam artırıcı bileşenleri barındırır. İçeriğinde yüksek oranda bulunan doğal pektin ve renk pigmentleri, ısı ve şekerle temas ettiğinde reaksiyona girer. Meyvenin eti kendi kendine hafif sarı kalırken, çekirdeklerinden salgılanan bu jel ve renk maddeleri tüm tencereye yayılarak reçelin rengini berrak bir kırmızıya dönüştürür.