Az su istiyor, kıraç arazide bile tutuyor! Tarlasına eken cebini dolduruyor!

10 DEKARLIK TARLADA HESAP NE ÇIKIYOR?

Çörek otu üretiminden elde edilecek gelir, dekar başına alınan verime ve satış fiyatına göre değişiyor. Örnek bir hesaplamada dekardan 12,25 ila 14 kilogram ürün alındığı varsayıldığında, 10 dekarlık bir arazide toplam 122,5 ila 140 kilogram çörek otu elde ediliyor.

Bu üretim miktarının getirisi, satış fiyatına göre şöyle değişiyor:

Kilosu 200 TL'den satılırsa: 25 bin TL ile 30 bin TL arasında brüt satış geliri

Kilosu 500 TL'den satılırsa: 65 bin TL ile 70 bin TL arasında brüt satış geliri