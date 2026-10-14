Az su istiyor, kıraç arazide bile tutuyor! Tarlasına eken cebini dolduruyor!

Mazottan gübreye, sudan işçiliğe kadar neredeyse her kalemde maliyetlerin yükseldiği tarımda çiftçi, tarlasında hesabı tutturabilmek için farklı ürünlere yöneliyor. Bu arayışta son dönemde adı sık geçen bitkilerden biri çörek otu. Kuraklığa karşı dayanıklılığı ve satış fiyatıyla ilgi çeken ürün, uygun koşullarda yetiştirildiğinde üreticisine ek bir gelir kapısı açabiliyor
Çörek otunu cazip kılan en önemli özellik, su ihtiyacının görece düşük olması. Bu durum, sulama imkânı kısıtlı olan ve kıraç arazide üretim yapan çiftçiler için ürünü bir seçenek haline getiriyor. Uygun iklim ve toprak şartlarında yetişebilen bitki, geleneksel ürünlerin dışında gelir arayan üreticilerin dikkatini çekiyor.
Ancak çörek otunun tamamen susuz ve gübresiz yetiştiğini söylemek doğru değil. Bitkinin su ihtiyacının az olması üretim planlamasında avantaj sağlasa da başarılı bir hasat için bölgeye uygun yetiştiricilik yöntemlerinin uygulanması gerekiyor. Doğru yöntemlerle üretim yapıldığında maliyetleri kontrol altında tutmak mümkün olabiliyor.
Türkiye'de 1 kilogram çörek otunun fiyatı markaya, kaliteye ve satış noktasına göre 199,90 TL ile 520 TL arasında değişiyor. Fiyattaki bu geniş aralık, ürünün kalitesinin ve satış kanalının kazanç üzerinde ne kadar belirleyici olduğunu gösteriyor.
Burada önemli bir ayrıma dikkat çekmek gerekiyor: Market ve online satış platformlarındaki perakende fiyatlar, çiftçinin tarlada ürününü sattığı fiyat anlamına gelmiyor. Üreticinin eline geçen tutar; ürünün kalitesine, tercih ettiği satış kanalına ve alıcıların teklif ettiği fiyata göre şekilleniyor.
Çörek otu üretiminden elde edilecek gelir, dekar başına alınan verime ve satış fiyatına göre değişiyor. Örnek bir hesaplamada dekardan 12,25 ila 14 kilogram ürün alındığı varsayıldığında, 10 dekarlık bir arazide toplam 122,5 ila 140 kilogram çörek otu elde ediliyor.
Bu üretim miktarının getirisi, satış fiyatına göre şöyle değişiyor:
Kilosu 200 TL'den satılırsa: 25 bin TL ile 30 bin TL arasında brüt satış geliri
Kilosu 500 TL'den satılırsa: 65 bin TL ile 70 bin TL arasında brüt satış geliri
Yukarıdaki rakamların brüt gelir olduğunu ve örnek verim değerlerine dayandığını hatırlatmak gerekiyor. Tohum, işçilik, hasat, nakliye ve diğer üretim giderleri hesaba katıldığında çiftçinin elinde kalan net kazanç, bu tutarların altına düşüyor. Ayrıca perakende fiyatların doğrudan üretici satış fiyatı gibi değerlendirilmemesi gerekiyor.
Bu nedenle çörek otu, kendiliğinden kazanç garantisi veren bir ürün değil. Ancak az su isteyen yapısı ve piyasadaki fiyat seviyesi, doğru planlama ve doğru satış kanalıyla birleştiğinde üreticiler için değerlendirilebilecek bir alternatif sunuyor. Ekim kararı vermeden önce bölgenin iklim ve toprak koşullarının, alıcı imkânlarının ve üretim maliyetlerinin ayrıntılı biçimde hesaplanması öneriliyor.