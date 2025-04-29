Azerbaycan Mahallesi’nde sona doğru

6 Şubat depremlerinin ardından büyük yıkım yaşayan Kahramanmaraş'ta, Azerbaycan hükümetinin desteğiyle hayata geçirilen Azerbaycan Mahallesi Projesi'nde sona gelindi.

2.122 BAĞIMSIZ BÖLÜM YAPILIYOR

320 dönümlük alanda inşa edilen projede 1.323 konut ve 799 işyeri olmak üzere toplam 2.122 bağımsız bölüm bulunuyor. Tünel kalıp sistemiyle ve fore kazıkla güçlendirilmiş zemine inşa edilen mahallede, engelliler için erişilebilir konutlar da yer alıyor. Örnek dairelerin beğeni topladığı projede, peyzaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından konutlar hak sahiplerine teslim edilecek.

YENİ OKUL İNŞA EDİLDİ

Proje kapsamında depremde ağır hasar gören Sezai Karakoç İlkokulu yerine Haydar Aliyev İlkokulu inşa edildi. TOKİ ve Azerbaycan işbirliğiyle yapılan okulda 20 derslik, 3 laboratuvar, 3 ana sınıfı, kütüphane, spor salonu ve atölyeler yer alıyor. Öğrenciler ve öğretmenler, kısa sürede tamamlanan modern okulda eğitim görmenin mutluluğunu yaşıyor. Mahalledeki nüfusun artmasıyla öğrenci sayısının 1.500'e ulaşması bekleniyor.

HEYECANLA BEKLİYORUZ

Okulun öğretmenlerinden Dicle Baran Taşdemir, "Depremin ardından misafir olduğumuz okulumuzun penceresinden yeni okulun inşaatını görüyorduk. Her gün 'Bugün çatısı yapıldı, bugün duvarlarına şu yapıldı' diye heyecanla takip ettik. Çok çabuk yapıldı. Yeni evler, yeni umutlar, yeni arkadaşlar bizim için çok güzel oldu" dedi.

OKULA KOŞA KOŞA GELİYORUM

Okulun öğrencilerinden Eylül Asya Peker ise 23 Nisan'ı yeni okulunda kutladığı için çok mutlu olduğunu söylerken, Erkan Can da "Bu okulun her yeri çok güzel, çok beğeniyorum. Koşa koşa geliyorum" şeklinde konuştu.