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Giriş Tarihi: 27.09.2026

Azılı hırsız otobüste yakalandı

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Azılı hırsız otobüste yakalandı
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Ankara Gölbaşı'nda bir evden para ve ziynet eşyası çalınması üzerine soruşturmada başlatıldı. Çalışmalarda; hamile olduğu öğrenilen hırsızın kilitlenmeden kapatılan evin kapısından girerek yaklaşık 170 bin liralık para ve ziynet eşyasını çaldığı tespit edildi.

PARKTA KIYAFET DEĞİŞTİRDİ
Evden çıkıp parkta kıyafetlerini değiştiren şüpheli, Konya'ya giden bir otobüste yakalandı. Şüphelinin, hırsızlık suçundan 152 suç kaydı bulunduğu ve hakkında 260 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#ANKARA

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Azılı hırsız otobüste yakalandı
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