Aziz dizisi bitti mi, final mi yaptı? Show TV dizisi Aziz neden final yaptı, 2. sezon olmayacak mı?

AZİZ DİZİSİ BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?

Show TV'de yayınlanan Aziz dizisi, geçtiğimiz Haziran ayında sezon finali yapmıştı. Murat Yıldırım'ın Aziz karakterini canlandırdığı dizinin Eylül ayında 2. sezonuyla ekranlara dönmesi bekleniyordu.

Ancak Murat Yıldırım, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Murat Güven Akpınar ve Fırat Tanış'ı buluşturan Aziz dizisinden hayranlarına kötü haber geldi. Kanal yönetimi ve yapım şirketi tarafından sürpriz bir karar alındı. Konusu 1930'lu yıllarda Antakya'nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar'ın hayatını ele alan dizi, yayından kaldırıldı.