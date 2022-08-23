Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşan Aziz dizisi, geçtiğimiz Haziran ayında sezon finali yapmıştı. Başrollerinde Murat Yıldırım, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Murat Güven Akpınar ve Fırat Tanış'ın yer aldığı Aziz dizisinin ikinci sezonu, dizinin hayranları tarafından merakla bekleniyordu. Ancak yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği dizinin final kararı aldığı belirtildi. Peki, Aziz dizisi bitti mi, final mi yaptı? Show TV dizisi Aziz neden final yaptı, 2. sezon olmayacak mı? İşte merak edilenler...
Show TV'de yayınlanan Aziz dizisi, geçtiğimiz Haziran ayında sezon finali yapmıştı. Murat Yıldırım'ın Aziz karakterini canlandırdığı dizinin Eylül ayında 2. sezonuyla ekranlara dönmesi bekleniyordu.
Ancak Murat Yıldırım, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Murat Güven Akpınar ve Fırat Tanış'ı buluşturan Aziz dizisinden hayranlarına kötü haber geldi. Kanal yönetimi ve yapım şirketi tarafından sürpriz bir karar alındı. Konusu 1930'lu yıllarda Antakya'nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar'ın hayatını ele alan dizi, yayından kaldırıldı.
3 Haziran Cuma akşamı yayınlanan 28. bölümüyle sezon finali yapan Aziz dizisi, ekran macerasını sonlandırdı.
Aziz dizisinin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Aziz dizimizi sonlandırma kararı aldık. Bizi hiç yalnız bırakmayan siz sevenlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.
Böylece dizi, 28. bölümüyle final yapmış oldu.