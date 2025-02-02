Haberler Yaşam Haberleri Azmin zaferi: 10 yaşındaki para yüzücü Muhammed Ali başarıya doymuyor
Giriş Tarihi: 2.2.2025 16:14 Son Güncelleme: 2.2.2025 16:25

Azmin zaferi: 10 yaşındaki para yüzücü Muhammed Ali başarıya doymuyor

Bursa’da yaşayan ve doğuştan bacakları ile sol kolunun dirseğinden aşağısı olmayan 10 yaşındaki para yüzücü Muhammed Ali Biçer, azmi ile görenleri kendine hayran bırakıyor. Minik yüzücü, 160 sporcunun katıldığı Milli takım seçmelerinde 4 birincilik kazanarak başarıların önünde engel olmadığını gösterdi.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Azmin zaferi: 10 yaşındaki para yüzücü Muhammed Ali başarıya doymuyor

Geçtiğimiz 29 ve 30 Aralık tarihlerinde 40 şehir, 50 kulüpten toplam 160 sporcunun katılımıyla düzenlenen Türkiye Yüzme Federasyonu Para Yüzme ve DEAF Yüzme Bireysel Milli Takım seçmelerine katılan Yıldırım Belediyespor kulübü yüzücüsü 10 yaşındaki Muhammed Ali Biçer, seçmelerde 4 birincilik, 4 üçüncülük ve bir dördüncülük kazandı. Bacakları ve bir kolu olmadan yüzme sporuna gönül veren Biçer, elde ettiği başarılarıyla örnek gösteriliyor. Tek hayali Olimpiyatlara katılma olan Muhammed Ali Biçer, "Önce Avrupa'da sonra da olimpiyatlarda yarışarak başarı elde etmeyi çok istiyorum. Hayalim ise, Türk Bayrağını Olimpiyatlarda dalgalandırmak" dedi. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, azimle attığı her kulaçta engellerin aşılacağını öğreten Muhammed Ali Biçer'i başarılarından dolayı tebrik etti.

"ENGELLERİ DEĞİL HAYALLER KAZANIR"

Bursa'nın en büyük spor kompleksi olan Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksini Bursa'ya kazandıran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz yaptığı açıklamada, "Muhammed Ali Biçer yavrumuz da tıpkı dünyaca ünlü boksör Muhammed Ali gibi adını geleceğe altın harflerle yazdıracak. Bizlere sayısız gurur yaşatan Muhammed Ali gibi tüm sporcularımızın yanında olmaya, onların hayallerine omuz vermeye devam edeceğiz. Çünkü inanıyorum ki bu pırıl pırıl yavrularımıza destek olunduğunda, engeller değil hayaller kazanır" diye konuştu.

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Azmin zaferi: 10 yaşındaki para yüzücü Muhammed Ali başarıya doymuyor
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