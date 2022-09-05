Azra Aksu kimdir? Bir Küçük Gün Işığı’nın Güneş’i Azra Aksu kaç yaşında, nerelerde oynadı?

Bir Küçük Gün Işığı Azra Aksu birçok dizi sever tarafından sürekli olarak takip ediliyor. Henüz bir yaşında reklam sektöründe adım atan oyuncu, şimdilerde diziden dizye koşturuyor. Dizinin tanıtımını izleyenler, Azra Aksu kimdir, Azra Aksu kaç yaşında gibi sorulara cevap arıyor. Peki, Azra Aksu kimdir? İşte detaylar...
AZRA AKSU KİMDİR?
26 Ocak 2015 doğumlu çocuk oyuncu, İstanbul'da doğdu. İlk olarak reklamlarda yer alan Azra, daha sonra Aleyna Tilki'nin hayat hikayesinin anlatıldığı İşte Bu Benim Masalım adlı dizide Tilki'nin çocukluğunu oynadı. Henüz 1 yaşındayken birçok firmanın reklam yüzü olmaya başladı.
Bir Küçük Gün Işığı dizisinde Güneş'i oynayacak.
AZRA AKSU KAÇ YAŞINDA?
26 Ocak 2015 doğumlu çocuk oyuncu, 7 yaşındadır.
BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI KONUSU NE?
"Bir kadın bir adamı ne kadar sevebilir?"
Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak'ın oturduğu dizi, tüm ezberleri bozarak her şeye yeniden başlamak zorunda kalan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikayesini konu alıyor. 10 yıldır bir yalanın içinde yaşayan Elif'in hayatı bir haberle alt üst olur. Çaresiz genç kadının yolu zengin iş adamı Fırat ile beklenmedik bir şekilde kesiştiğinde ise her şey daha da karışır.
Bilemezsin, belki de en büyük hediyedir dayanamayacağını sandığın acılar…
BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI OYUNCULARI
Berk Oktay
Seray Kaya
Tuğçe Açıkgöz
Esra Dermancıoğlu
Şeyma Korkmaz Mete