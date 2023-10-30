B12 İğnesi İçilir Mi? B12 Vitamini Enjeksiyon İçilir Mi, Ağızdan Alınırsa Ne Olur?

Kemik, saç, cilt sağlığı için önemli olan B12 vitamini, kan ve sinir hücrelerinin işlevlerini yerine getirmelerine destek olur. Bağışıklık sistemini güçlü tutmaya yardımcı olan B12, vücut hücrelerinin üretiminde etkilidir. Unutkanlığı önleyen ve bilişsel fonksiyonları güçlendiren bu vitaminin düşüklüğünü önlemek isteyenlerin, B12 iğnesi enjeksiyon içilir mi ve ağızdan alınırsa ne olur araştırmasında fayda vardır.

B12 İğnesi İçilir mi?

B12 vitamini, megaloblastik aneminin meydana gelmesini önler ve folik asit ile birlikte çalışarak DNA sentezinin gerçekleşmesinde etkin rol oynar. Kırmızı kan hücrelerinin çoğalması için gerekli olan B12 vitamini, vücutta az miktarda depolandığından dolayı düzenli olarak alınması şarttır. Besinler sayesinde alınanların bir kısmı kullanılır, fazlası ise vücut tarafından atılır. Bundan dolayı, B12 açısından zengin olan gıdaların düzenli olarak tüketilmesi önemlidir. Sağlıklı bir yetişkinin günlük alması gereken miktar, 2,4 mikrogramdır. Ancak hamile ve emziren kadınların daha fazla B12'ye ihtiyacı vardır. Kan tahlili sonuçlarında 200 pg/mL altındaki değerler düşük kabul edilir ve buna uygun bir tedavi uygulanır. Yetersiz beslenme nedeniyle de çoğu bireyde B12 düşüklüğü görülür. Bu yüzden, B12 iğnesinin kullanımı oldukça yaygındır. İğneler, vücuda enjekte edilerek uygulanırlar ve içilmeleri kesinlikle yanlıştır. Mide ve bağırsaklarında, B12 emilimini engelleyen bir durumu olanlar tarafından kullanılmaları önerilir.

B12 Eksikliği Belirtileri Nelerdir?

Suda çözünebilen B12 vitamini, daha çok hayvansal gıdalarda bulunur. Süt, yoğurt, kefir, yumurta, kırmızı et, balık ve tahıllar, B12 vitamini bakımından zengin besinlerdir. Her gün tüketildikleri takdirde B12 ihtiyacını karşılamayı sağlarlar. Diyet veya düzensiz beslenme ise bazı vitamin ve mineralleri yeterli oranda almaya engel olabilir. Bunun sonucunda ise B12 düşüklüğü ortaya çıkabilir ve aşağıdaki belirtiler sayesinde anlamak mümkündür.