Baba-kız yangında öldü

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Kurşunlu Köyü'nde iki katlı müstakil bir evde dün sabah yangın çıktı. Bacanın tutuşmasıyla başlayan alevler kısa sürede evi sardı. Baba Mehmet Erdönmez (72) ile kızı Fazilet Erdönmez (47), yatalak olan anne Hamdiye Erdönmez'i kucaklarına alarak evden çıkarmayı başardı. Ancak yaşlı kadının ilaçlarını ve eşyalarını almak üzere yeniden eve giren baba ile kızı, içerdeki yoğun duman nedeniyle zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine çağrılan İtfaiye ekipleri kısa sürede alevleri söndürdü. İçeriye giren ekipler, baba-kızın cansız bedenini buldu. Baba-kızın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından morguna kaldırıldı. Yangından kurtarılan Hamdiye Erdönmez ise tedavi altına alındı.

KURUM YANGIN ÇIKARDI

Kurşunlu Köyü muhtarı Fahrettin Doğruk, "Bacanın içinde kurum varmış, kurumlar eşyaların üzerine dökülmüş. Yangının bu nedenle çıktığını düşünüyorlar. Yatalak kadını evden çıkarmışlar yeniden eve girmişler, bir daha çıkamamışlar" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör