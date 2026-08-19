Baba-oğul arasındaki milyonluk para trafiği! Enginyurt ailesinin “Öküz”ü ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma dosyasına giren yeni tanık ifadeleri, Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve oğlu Alptürk Enginyurt hakkında dikkat çeken iddiaları gündeme getirdi.
"ALPTÜRK BABASININ ELİNE BAKARDI"
Adli makamlarca ismi bildirilmeyen tanığın ifadesinde, Alptürk Enginyurt'un ekonomik durumuna ilişkin değerlendirmeler yer aldı. Tanık, Alptürk Enginyurt'un bireysel olarak kayda değer bir ticari faaliyetinin bulunmadığını ve geçimini babası Cemal Enginyurt'un yardımıyla sağladığını belirtti. Tanık beyanında Alptürk Enginyurt için "Babası Cemal Enginyurt'un yardımı ile geçimini sağlayan biridir" ifadelerini kullandı. Soruşturma kapsamında MASAK raporlarına yansıyan çok sayıdaki ticari faaliyetle ilgili olarak da Alptürk Enginyurt'un önemli bir gelirinin bulunmadığının ifade edildiği aktarıldı.
OPTİMUM AVM'DEKİ "ÖKÜZ"Ü ALPTÜRK ENGİNYURT MU İŞLETİYOR?
Dosyadaki tanık beyanına göre Alptürk Enginyurt, Ankara Eryaman'daki Optimum AVM'nin üst katında bulunan "ÖKÜZ" isimli gece kulübünün işletmeciliğini Muhammed Kürşat Şahin ile birlikte yapıyor. Ancak aynı tanık, Alptürk Enginyurt'un böyle bir işletmeyi satın alabilecek veya işletebilecek ekonomik gücünün bulunmadığını belirtti.
GECE KULÜBÜNE POLİS BASKINI
Tanık beyanında "ÖKÜZ" isimli eğlence mekânıyla ilgili daha dikkat çekici bir olay da anlatıldı. Gece kulübüne polis baskını gerçekleştirildiği bildirildi. Beyana göre, baskın sırasında Alptürk Enginyurt, babası Cemal Enginyurt'u aradı. Tanık, bunun ardından Cemal Enginyurt'un "telaşlı bir şekilde" olay yerine gittiğini ve baskına gelen kolluk görevlileriyle görüştüğünü söyledi.
"ALPTÜRK'ÜN RED GYM'İ ALACAK PARASI DA YOKTU"
Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri de Ankara'da faaliyet gösteren RED GYM isimli spor salonu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında RED GYM üzerinden protein tozu, performans artırıcı ürünler ve çeşitli yasaklı maddelerin kamu kurumlarının kayıt ve denetim sistemleri dışında satıldığı, Alptürk Enginyurt'un ise satış ve dağıtım organizasyonunda rol aldığı yönünde iddialar bulunuyor. Tanık, Alptürk Enginyurt'un mali gücüne ilişkin olarak da "Kesinlikle Alptürk Enginyurt'un bu spor salonunu alabilecek geliri yoktur" şeklinde beyanda bulundu. Beyana göre, Cemal Enginyurt'un da bu ölçekte bir yatırımı finanse edecek parasının bulunmuyordu.
MASAK VERİLERİNDE BABA-OĞUL ARASINDA 18,9 MİLYON LİRALIK HAREKET
Tanığın, Enginyurt ailesinin söz konusu işletmeleri satın alabilecek ekonomik güce sahip olmadığı yönündeki değerlendirmesi, soruşturma kapsamında kamuoyuna yansıyan MASAK verilerini de gündeme getirdi. Soruşturmaya ilişkin kamuoyuna yansıyan MASAK verilerine göre Alptürk Enginyurt'un hesaplarındaki toplam para giriş ve çıkışı 2021-2024 döneminde yaklaşık 15 milyon lira seviyesindeyken, yalnızca 2025 yılında yaklaşık 25 milyon liraya ulaştı. Alptürk Enginyurt'un gerçekleştirdiği en yüksek tutarlı para transferinin ise 18 milyon 966 bin lira ile babası Cemal Enginyurt arasında olduğu bildirildi. Bunun yanı sıra Astürk Akaryakıt ile 2 milyon 545 bin lira, Muhammed Kürşat Şahin ile ise 2 milyon 21 bin liralık transfer kaydedildi.
"PARA NEREDEN GELDİ?" SORUSUNA "KİRVE" YANITI
Tanık anlatımında, baba-oğul Enginyurtların ekonomik durumlarıyla söz konusu işletmeler arasında dikkat çekici bir soru işareti bulunduğu belirtti. Cemal Enginyurt'un "kirvesi" olarak tanımlanan Recep Ali Keydal'ın maddi destek sağlamış olabileceği ifade edildi. Keydal'ın maddi durumunun iyi olduğu ve Cemal Enginyurt ile çok yakın bir ilişki içerisinde bulunduğu da tanık anlatımında yer aldı. Bu noktada ise tahsisli araç konusu gündeme geldi.
MİLLETVEKİLİ TAHSİSİ KİRVENİN ARACINDA
Tanık ifadesindeki en dikkat çekici detaylardan biri de Cemal Enginyurt'a milletvekilliği kapsamında sağlanan tahsisli/korumalı araç kullanımına ilişkin. Tanık, Cemal Enginyurt'a milletvekilliği nedeniyle sağlanan tahsisli aracın Recep Ali Keydal tarafından kullanıldığını belirtti. Ayrıca, Cemal Enginyurt'un "Cem" isimli danışmanının da tahsisli araç kullandığını söyledi. Buna göre tanık, milletvekilliği görevi nedeniyle sağlanan araç ve koruma imkânından Cemal Enginyurt dışında yakın çevresindeki kişilerin de yararlandığını kaydetti.
2019'DA MECLİS'TE "ÇAKAR" HAKKINI BÖYLE SAVUNMUŞTU
Tahsisli araç iddialarını dikkat çekici hale getiren bir diğer ayrıntı ise Cemal Enginyurt'un 2019 yılında Meclis'te yaptığı konuşma. Enginyurt, milletvekillerine çakarlı araç ve geçiş üstünlüğü tanınmasına yönelik tartışmalar sırasında bu uygulamayı savunmuştu. Enginyurt'un 2019'daki konuşmasında şu ifadeler yer almıştı:
"Birileri düğmeye basmış olsa gerek ki milletvekillerine yönelik büyük bir algı operasyonu başladı."
Ardından çakarlı araç tartışmasına ilişkin olarak, "'Çakarlı araçta ne yapacakmışız?', 'Milletten üstün müymüşüz?', 'Ne hizmet böyle bu?'… Çakarlı araçta milletvekilleri hiçbir şey yapmaz." ifadelerini kullanmıştı.
Enginyurt ayrıca o dönem milletvekillerine çakar kullanım hakkını savunurken "Türkiye'de mafya babalarının çakarlı arabası var" sözleriyle eleştirilere tepki göstermiş, ihtiyaç halinde İstanbul'da "trafik açılsın diye çakar kullanıyoruz"demişti. Yıllar önce milletvekillerine tanınan çakarlı araç hakkını bu sözlerle savunan Enginyurt'un adı, şimdi soruşturma dosyasındaki tanık beyanında milletvekilliği nedeniyle sağlanan tahsisli/korumalı araçların yakın çevresindeki kişiler tarafından kullanıldığı iddiasıyla gündeme geldi.
ALPTÜRK ENGİNYURT ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI
Soruşturma kapsamında "halk sağlığını bozma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama"suçlamalarıyla hakkında işlem yapılan Alptürk Enginyurt, çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı. Alptürk Enginyurt hakkında imza verme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi. Cemal Enginyurt ise oğlunun serbest bırakılmasının ardından yaptığı açıklamalarda, soruşturmanın sonunda Alptürk Enginyurt'un suçsuzluğunun anlaşılacağını savunan paylaşımlarda bulundu.
CEVAP BEKLEYEN SORULAR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sürerken dosyaya yansıyan yeni detaylar, baba-oğul Enginyurtların ticari ve mali ilişkileriyle ilgili bir dizi soru işaretini de beraberinde getirdi.
Baba-oğul arasındaki 18 milyon 966 bin liralık para hareketinin kaynağı neydi? Alptürk Enginyurt'un ekonomik gücünün bulunmadığı yönündeki tanık iddiasına rağmen ÖKÜZ isimli eğlence mekânının finansmanı nasıl sağlandı? RED GYM'in mali yapısı ve soruşturma kapsamında ileri sürülen satış-dağıtım iddialarının gerçek boyutu ne? Cemal Enginyurt'a milletvekilliği nedeniyle sağlanan tahsisli/korumalı araçları gerçekte kimler kullandı? Ve son olarak, söz konusu araçların Alptürk Enginyurt'a ilişkin soruşturmadaki sevkiyatlarda kullanılıp kullanılmadığı soruşturmanın cevap bekleyen başlıkları arasında yer alıyor.