Baba-oğul arasındaki milyonluk para trafiği! Enginyurt ailesinin “Öküz”ü ortaya çıktı

"PARA NEREDEN GELDİ?" SORUSUNA "KİRVE" YANITI

Tanık anlatımında, baba-oğul Enginyurtların ekonomik durumlarıyla söz konusu işletmeler arasında dikkat çekici bir soru işareti bulunduğu belirtti. Cemal Enginyurt'un "kirvesi" olarak tanımlanan Recep Ali Keydal'ın maddi destek sağlamış olabileceği ifade edildi. Keydal'ın maddi durumunun iyi olduğu ve Cemal Enginyurt ile çok yakın bir ilişki içerisinde bulunduğu da tanık anlatımında yer aldı. Bu noktada ise tahsisli araç konusu gündeme geldi.

MİLLETVEKİLİ TAHSİSİ KİRVENİN ARACINDA

Tanık ifadesindeki en dikkat çekici detaylardan biri de Cemal Enginyurt'a milletvekilliği kapsamında sağlanan tahsisli/korumalı araç kullanımına ilişkin. Tanık, Cemal Enginyurt'a milletvekilliği nedeniyle sağlanan tahsisli aracın Recep Ali Keydal tarafından kullanıldığını belirtti. Ayrıca, Cemal Enginyurt'un "Cem" isimli danışmanının da tahsisli araç kullandığını söyledi. Buna göre tanık, milletvekilliği görevi nedeniyle sağlanan araç ve koruma imkânından Cemal Enginyurt dışında yakın çevresindeki kişilerin de yararlandığını kaydetti.

2019'DA MECLİS'TE "ÇAKAR" HAKKINI BÖYLE SAVUNMUŞTU

Tahsisli araç iddialarını dikkat çekici hale getiren bir diğer ayrıntı ise Cemal Enginyurt'un 2019 yılında Meclis'te yaptığı konuşma. Enginyurt, milletvekillerine çakarlı araç ve geçiş üstünlüğü tanınmasına yönelik tartışmalar sırasında bu uygulamayı savunmuştu. Enginyurt'un 2019'daki konuşmasında şu ifadeler yer almıştı:

"Birileri düğmeye basmış olsa gerek ki milletvekillerine yönelik büyük bir algı operasyonu başladı."

Ardından çakarlı araç tartışmasına ilişkin olarak, "'Çakarlı araçta ne yapacakmışız?', 'Milletten üstün müymüşüz?', 'Ne hizmet böyle bu?'… Çakarlı araçta milletvekilleri hiçbir şey yapmaz." ifadelerini kullanmıştı.

Enginyurt ayrıca o dönem milletvekillerine çakar kullanım hakkını savunurken "Türkiye'de mafya babalarının çakarlı arabası var" sözleriyle eleştirilere tepki göstermiş, ihtiyaç halinde İstanbul'da "trafik açılsın diye çakar kullanıyoruz"demişti. Yıllar önce milletvekillerine tanınan çakarlı araç hakkını bu sözlerle savunan Enginyurt'un adı, şimdi soruşturma dosyasındaki tanık beyanında milletvekilliği nedeniyle sağlanan tahsisli/korumalı araçların yakın çevresindeki kişiler tarafından kullanıldığı iddiasıyla gündeme geldi.