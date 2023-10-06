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Giriş Tarihi: 6.10.2023 11:03 Son Güncelleme: 6.10.2023 11:29

Baba - oğul kavgası ölümle sonuçlandı

Mardin’de dün gece aralarında tartışma çıkan baba-oğulun kavgasında baba hayatını kaybetti.

Nezir GÜNEŞ Nezir GÜNEŞ
Baba - oğul kavgası ölümle sonuçlandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinin Sanayi Mahallesi'nde gece yarası aralarında bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşayan baba-oğul, arasındaki kavgada 43 yaşındaki baba Nurullah Aydın oğlu M.A. tarafından silahla vuruldu.

Olay yerine komşuların ihbarı üzerine emniyet güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Olayın yaşandığı eve gelen ekipler, çıkan kavgada yaralanıp, kanlar içinde yerde yatan Nurullah Aydın'a müdahele etmeye hazırlanırken acılı babanın olay yerinde yaşamını yitirdiğini fark etti.

Aile kavgasında vefat eden Nurullah Aydın'ın cenazesi evde yapılan adli incelemenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna Kaldırıldı. Otopsi işleminin ardında Aydın'ın cenazesi toprağa verildi. M.A. gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Baba - oğul kavgası ölümle sonuçlandı
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