Baba-oğuldan yürekleri ısıtan umre yolculuğu: 7 bin kilometreyi motosikletle aştılar!

SEYAHATLERİ "FÜLFÜL HAC YOLUNDA" ANİMASYON DİZİSİNİ HATIRLATTI

Umre yolculuğuna yalnızca mesafe katetmek amacıyla çıkmadıklarını dile getiren Çelik, "Bu yolculuğa aynı zamanda farklı ülkelerdeki kardeşliği, sabrı ve insanlara güvenmeyi göstermek için çıktım. Dolayısıyla oğlumla böyle bir yolculuk yapmaya karar verdim. Önceliğim oğlumun güvenliğiydi, uykusu geldiğinde daha fazla mola vermemiz gerekiyordu. Yolculuk boyunca güzergah üzerinde güvenlik açısından bir sorun yaşamadık." diye konuştu.

Çelik, yolculuk süresince tarihi ve dini mekanları ziyaret etmenin oğluyla arasındaki bağı güçlendirdiğini dile getirerek, kitaplarda okuduklarını ve kendilerine anlatılanları yerinde görmenin farklı bakış açısı kazandırdığını vurguladı.