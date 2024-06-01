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Giriş Tarihi: 1.6.2024 10:36 Son Güncelleme: 1.6.2024 11:01

Baba oğulun köpek kavgası cinayetle bitti! Eve köpek getiren oğlunu öldürdü

İzmir’de Ahmet D. (21) eve köpek getirdiği için babası M.D. ile tartıştı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine baba M.D. ekmek bıçağıyla oğlu Ahmet D.’ye saldırdı. Kanlar içerisinde kalan Ahmet D. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, olay sonrası kaçan baba M.D., bir kahvehanenin tuvaletinde yakalandı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Baba oğulun köpek kavgası cinayetle bitti! Eve köpek getiren oğlunu öldürdü

Olay, öğlen saatlerinde Gaziemir ilçesi Aktepe Mahallesi 132 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, M.D., eve köpek getiren oğlu Ahmet D. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba M.D. ekmek bıçağıyla oğlunu bıçaklayıp, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ahmet D., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. Ahmet D., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ahmet D.'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

KAHVEHANENİN TUVALETİNDE BIÇAKLA YAKALANDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri, evden kaçan baba M.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. M.D.'nin evin yakınındaki bir kahvehaneye gittiğini tespit eden polis, harekete geçti.

Polis ekiplerini gören M.D., kaçarak kahvehanenin tuvaletine girdi. Kapıyı kilitleyen M.D., teslim olmamak için polis ekiplerine direndi. Polis bir süre sonra tuvaletin kapısını kırıp, cinayet şüphelisi babayı gözaltına aldı.

Suç aleti ile birlikte yakalanan M.D.'nin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Baba oğulun köpek kavgası cinayetle bitti! Eve köpek getiren oğlunu öldürdü
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