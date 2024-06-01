Baba oğulun köpek kavgası cinayetle bitti! Eve köpek getiren oğlunu öldürdü

Olay, öğlen saatlerinde Gaziemir ilçesi Aktepe Mahallesi 132 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, M.D., eve köpek getiren oğlu Ahmet D. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba M.D. ekmek bıçağıyla oğlunu bıçaklayıp, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.