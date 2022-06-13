Baba Vanga kehanetleri 2022: Baba Vanga’nın 2022 yılı için kehanetleri nelerdir, Kör Kahin kimdir ve nereli?

Baba Vanga veya diğer bir adıyla Kör Kahin, kehanetleri ile yeniden gündeme geldi. Tüm dünyada artış gösteren doğal afetler, iklim sorunu, salgın hastalık ve çeşitli felaketler vatandaşlar üzerinde bu ismin de ön plana çıkmasına neden oldu. Bu noktada ise "Baba Vanga 2022 kehanetleri nelerdir, kimdir ve nereli?" gibi sorular yanıt aramaya başladı. Hayatının büyük bir çoğunluğunu Bulgaristan'da geçiren bu kadın, iddiaya göre gelecekte yaşanan olayları tahmin edebilme yeteneğine sahipti. Peki, neydi bu kehanetler? İşte Baba Vanga kehanetleri ve hakkında detaylar...
BABA VANGA KİMDİR?
Baba Vanga, doğum ismi Vangelia Pandeva Dimitrova, herkesçe bilinen adıyla Baba Vanga, Bulgaristan'da, Kozhuh dağlarında, Yer Rupite bölgesinde hayatının çoğunu geçiren bir bitki uzmanıydı.
Kendisinin, paranormal yeteneklere sahip olduğu iddia edilir.
Gerçek adı Vangeliya Pandeva olan Baba Vanga, 31 Ocak 1911'de bugün Makedonya topraklarında bulunan Strumitza köyünde dünyaya geldi. Henüz erken yaşta yıldırım çarpması sonucu gözlerini kaybeden Baba Vanga, Orta Çağ'ın ünlü kâhini Nostradamus gibi, sonradan gerçek olan kehanetlerde bulunarak, uluslararası üne kavuştu. Günümüzde olan koronavirüs salgını, Putin'in devlet başkanı olması, 11 Eylül ikiz kuleler saldırısı gibi pek çok güncel olayı da bilen Kör Kahin'in 2022 yılı için de kehanetleri bulunuyor.
İşte onlardan bazıları;
DOĞAL AFETLERDE ARTIŞ
Baba Vanga'nın 2022 yılı kehanetlerinin ilk sıralarında 'doğal afetlerde artış' yer alıyor. 2022 yılında çok fazla doğal afet meydana geleceğini ve ölümlerini artacağını öngören Baba Vanga, daha önceden meydana gelen birçok doğal afeti tahmin etmişti.
Baba Vanga'nın kehanetine göre, 2022 yılında uzaylılar, insanlarla iletişime geçmeye çalışacak. Yaşam aramak için dünyaya göktaşı gönderecekler.
İKİNCİ ÖLÜMCÜL VİRÜS ÇIKACAK
Baba Vanga'nın en çok korkutan kehanetlerinden bir tanesi de, dünyada yeni bir ölümcül virüs daha görüleceğidir. Baba Vanga, 2022 yılında dünyanın ikinci bir ölümcül virüs ile sarsılacağını öne sürmüş.
Bir başka korkutan kehanet ise 2022 yılında su krizinin baş göstereceği ve büyük devletlerin çözüm bulabilmek için harekete geçeceği.
KITLIK VE KURAKLIK
Baba Vanga'nın 2022 yılı için öngördüğü felaketlerden biri de kıtlık ve kuraklık... Özellikle Hindistan'da sıcaklıkların 50 derece seviyelerine kadar yükseleceği ve çekirge istilası sonucunda büyük bir kıtlık meydana geleceği iddia ediliyor.