Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi, torunlarıyla kişisel ilişki kurabilmek için hukuk mücadelesi veren babaanne ve dedenin yüzünü güldüren emsal bir karara imza attı. Yerel mahkemenin belirlediği gündüz vakitli görüşme sürelerini yetersiz bulan Yargıtay, aile bağlarının korunması ve torun sevgisinin tadılması gerektiğine dikkat çekerek babaanne ve dedeye yatılı görüşme hakkı tanıdı.

GÜNDÜZ GÖRÜŞMESİ YETERSİZ BULUNDU

Eskişehir'de yaşayan babaanne ve dede, 2017 doğumlu torunlarıyla görüşebilmek amacıyla eski gelinlerine karşı dava açmıştı. Eskişehir 8'inci Aile Mahkemesi, babaanne ve dedenin her ayın ilk hafta sonu sadece 10.00-17.30 saatleri arasında torunlarını görmesine hükmetmişti. Karara yapılan itirazların istinaf mahkemesince reddedilmesi üzerine dosya Yargıtay'a taşındı.

'HISIMLIK BAĞLARI KUVVETLENMELİ'

Dosyayı inceleyen Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi, annenin tüm itirazlarını reddederken babaanne ve dedeyi haklı buldu. Kararda, "Belirlenen kişisel ilişki süreleri dede, babaanne ve torun arasındaki iletişimin kurulmasına yeterli değildir. Düzenlenecek ilişkinin, davacılar açısından torun sevgisinin tadılması, küçük açısından da bir sevgi ortamında büyümesi ve hısımlık bağlarının kuvvetlenmesini sağlayacaktır" ifadelerine yer verildi.

BİR HAFTA BİRLİKTE KALACAKLAR

Çocuğun üstün yararını gözeten Yargıtay, kararı düzelterek onadı. Yeni düzenlemeye göre torun; her ayın ilk hafta sonu cumartesi saat 10.00'dan pazar saat 17.30'a kadar babaanne ve dedesinin yanında yatılı kalacak. Ayrıca her yıl 1 Ağustos saat 10.00'dan 7 Ağustos saat 17.30'a kadar bir hafta boyunca babaanne ve dedesiyle yaz tatili yapabilecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör