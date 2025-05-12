Babadağ’da 50 metreden yere düştü: Türkiye’de sağlığına kavuştu

Muğla'nın Fethiye ilçesine ailesi ile tatile gelen yamaç paraşütü tutkunu Alman turist Ralf Helmut Kosing (58) geçirdiği paraşüt kazası sonucu Ağır yaralanınca Lokman hekim Esnaf hastanesinde başarılı operasyonlar sonucu sağlığına kavuşturuldu.g Alman turist sağlığına kavuşunca Türk hekimlerine ve hastane yetkililerine teşekkür etti. Omurga çökmesi Kifoplasti yöntemi ile tedavi edilen Alman turist Ralf Helmut Kosing'in kalça kırığı ve diğer yaralanmaları da aynı merkezde uzman ekipler tarafından giderildi. Alman Ralf Helmut Kosing Tedavi için Almanya'ya dönmeme gerek kalmadı. Türkiye'de tatile devam edeceğim' diyerek doktorlar ve hastane yetkililerine teşekkür etti.

Tatile geldiği Fethiye Babadağ'da yaşanan yamaç paraşütü kazasında ağır yaralanan Alman turist Ralf Helmut Kosing özel Lokman hekim esnaf Hastanesi'nde yapılan operasyonlar sonucu sağlığına kavuştu. Babadağdan yaptığı atlayış sırasında yaklaşık 50 metreden Kayalık alana düşerek yaralanan Alman turist olay yerine hızla ulaşan sağlık ve kurtarma ekipleri tarafından Lokman Hekim Esnaf hastanesine kaldırıldı. Kazazede Alman turist hastanedeki modern imkanları görünce Almanya'ya dönmek yerine tedavisinin Türkiye'de Fethiye'de sürdürülmesini tercih etti.

"AMELİYATLARIMI YAPABİLİRSİNİZ"

Omurgasında ciddi çökme tespit edilen Alman turist Lokman Hekim Esnaf hastanesi beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Dr Necati Uğur Hazar tarafından kipoplasti operasyonuyla tedavi edildi. Minimal İnvaziv yöntem ile gerçekleştirilen bu müdahalede çöken omur içerisine yerleştirilen balon ile yükseklik sağlanırken ,ardından kemik çimentosu ile kalıcı stabilizasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonrası Alman turist aynı gün ayağa kalkabildi. Ayrıca kazadan sağ kalçasında kırık oluşan Alman hastaya Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr.Dr. Mustafa Eroğlu tarafından başarılı bir cerrahi müdahale uygulandı. El ve dirsek bölgesindeki yaralanmalar ise alçı ile tedavi edildi. Tüm ortopedik sorunların aynı merkezde çözülmesi Multidisipliner ekip çalışmasının önemini bir kez daha ortaya koydu.

"HARİKA BİR TEDAVİ SÜRECİ GÖRDÜM"

Alman paraşütçü Ralf Helmut Kosing yaşadıklarını şöyle anlattı: "Tatile geldiğim Ölüdeniz'de yamaç paraşütü yaparken Babadağ'da 50 metre yükseklikten düştüm. Sağlık ve kurtarma ekibi 1 dakika içinde geldi ve hemen hastaneye kaldırıldım. Harika bir tedavi süreci geçirdim. Çok iyi ağırlandım, bundan iyisini bulamazdım.Hiçbir ücret ödemedim.Seyahat sigortam tüm masrafları karşıladı.Tamamen iyileşince yeniden çok sevdiğim yamaç paraşütünü yine Babadağ'da yapacağım."

"ERKEN TANI HAYAT KURTARIR"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Uzm. Dr.Necati Uğur Hazar omurga kırıklarının özellikle yaşlı bireylerde ya da travmalarda sık karşılaşılan ancak gözden kaçabilen ciddi sağlık sorunları yarattığına dikkat çekti. Hazar Kifoplasti gibi yöntemlerle bu kişilere hızlı etkili ve konforlu bir tedavi sunmak mümkün' ifadelerini kullandı. Fethiye'de Esnaf Sanatkarlar Odası, Şoförler odası ve Esnaf Kefalet kredi kooperatifi işbirliği ile yıllar önce kurulan ve devamlı geliştirilen teknolojisi oldukça yüksek Lokman Hekim Esnaf hastanesi sadece yerli değil, uluslar arası hastalara da güvenli ve kaliteli sağlık hizmeti sunarak Fethiye'nin sağlık turizmine değer katıyor.