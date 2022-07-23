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Giriş Tarihi: 24.7.2022

Babadan miras kalan para ortak mal değil

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Babadan miras kalan para ortak mal değil
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, eşlerden birine miras kalan paranın ortak hesaba yatırılmış olsa dahi kişisel mal niteliğinde olduğuna hükmetti. Kararda, ortak çocuk ve ev için harcandığı ispatlanamayan ortak hesaptaki paranın, davacı kadına ait olduğunun kabul edilmesi gerektiği belirtildi. Bursa'da şiddetli geçimsizlik yaşayan bir çift, Bursa 4. Aile Mahkemesi kararıyla boşandı. Karar sonrasında N.K., babasından miras kalan paranın kocasıyla açtığı ortak hesaba yatırıldığını ve paranın kocası tarafından harcandığını öne sürerek paranın tahsilini istedi. Kocası İ.K.'nın, kendisine bilgi vermeksizin hesaptan yüklü miktarda para çektiğini iddia eden N.K., paranın kocası tarafından bilinmeyen bir şekilde harcandığını veya saklandığını öne sürdü. N.K., başka bir banka şubesinde bulunan ortak hesaptan ve kredi kartlarından kocası İ.K. tarafından yüklü miktarda para çekildiğinin daha sonra tespit edildiğini öne sürerek, 138 bin liranın tahsilini talep etti. Koca İ.K. ise bahse konu parayı ortak çocuklarının sünneti ve ortak evin tadilatı için kullandığını öne sürüp davanın reddini istedi. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar verdi. Mahkemenin hükmü sonrasında İ.K. kararı temyiz etti. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, dosyayla ilgili olarak temyiz incelemesini tamamladı. Daire, mirastan kalan paranın ortak hesaba yatırılsa dahi kişisel mal hükmünde olduğuna hükmedip mahkemenin kararını bozdu. Dairenin kararında, ortak hesaptaki paranın N.K.'ya ölen babasından kaldığı, bu paranın N.K'nın kişisel mal varlığı olduğu ve ortak hesaba yatırılmış olmasının, bu paranın niteliğini değiştirmeyeceği belirtildi. Kararda, paranın İ.K. tarafından çekildiğinin sabit olduğu ancak evlilik birliğine harcandığının ispatlanamadığı kaydedildi.

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Babadan miras kalan para ortak mal değil
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