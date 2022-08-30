Babagannuş tarifi: MasterChef Babagannuş nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Babagannuş tarifi, MasterChef Türkiye yeni bölümü ile birlikte gündemdeki yerini aldı. Haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanan isim bu akşam belli olacak. MasterChef'in 30 Ağustos 2022 akşamı yayınlanan 56. bölümünde yarışmacılar, en sevilen mezelerden olan ve sıklıkla Hatay yöresinde yapılan babagannuş yapmak için mücadele edecek. Kökeni Osmanlı'ya dayanan babagannuş tarifi ve yapılışı, izleyiciler tarafından araştırma konusu oldu. Peki, babagannuş nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktaları nelerdir? İşte 30 Ağustos 2022 MasterChef babagannuş tarifi…