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Giriş Tarihi: 30.8.2022 14:53

Babagannuş tarifi: MasterChef Babagannuş nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, 30 Ağustos Salı akşamı 56. bölümüyle ekranlara geliyor. Programın yeni bölümünde, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynanacak. Şeflerin yarışmacılardan yapmalarını istediği yemekler arasında babagannuş yer alıyor. Babagannuş tarifi bu noktada gündemdeki yerini aldı. Peki, MasterChef babagannuş nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte 30 Ağustos 2022 püf noktaları ile MasterChef babagannuş tarifi…

Babagannuş tarifi: MasterChef Babagannuş nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Babagannuş tarifi, MasterChef Türkiye yeni bölümü ile birlikte gündemdeki yerini aldı. Haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanan isim bu akşam belli olacak. MasterChef'in 30 Ağustos 2022 akşamı yayınlanan 56. bölümünde yarışmacılar, en sevilen mezelerden olan ve sıklıkla Hatay yöresinde yapılan babagannuş yapmak için mücadele edecek. Kökeni Osmanlı'ya dayanan babagannuş tarifi ve yapılışı, izleyiciler tarafından araştırma konusu oldu. Peki, babagannuş nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktaları nelerdir? İşte 30 Ağustos 2022 MasterChef babagannuş tarifi…

BABAGANNUŞ MALZEMELERİ

  • 2 adet bostan patlıcanı
  • 3 diş sarımsak
  • 2 çorba kaşığı süzme yoğurt
  • Yarım limonun suyu
  • Yarım çay bardağı tahin
  • Yeteri kadar tuz

Üzeri için:

  • Zeytinyağı
  • Nar

BABAGANNUŞ YAPILIŞI

Patlıcanları közleyip, kabuklarını temizleyin. Küp doğrayıp derin bir kaba alın. Üzerine kıyılmış sarımsak, süzme yoğurt ve tuzu ilave edip, çırpma teli ile karıştırın. Limon suyu ve tahini ekleyip, patlıcanı fazla ezmeden karıştırın. Servis tabağına alıp üzerine zeytinyağı gezdirin. Narla süsleyip servis yapın.

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Babagannuş tarifi: MasterChef Babagannuş nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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