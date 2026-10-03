Babam annemi döverken Büşra yere düşüp öldü

Diyarbakır'dan mevsimlik besicilik yapmak üzere Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyü İncidere Yaylası'na gelen Balıkçı ailesi, 10 Eylül'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak 11 aylık kızları Büşra'nın çadırda uyurken kaybolduğunu bildirdi. İhbar üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin yaptığı aramalarda Büşra'ya ait bazı giysiler bulundu ancak bebeğin kendisine ulaşılamadı. Soruşturma kapsamında baba Yusuf Balıkçı ile anne Elif Balıkçı, "çocuk altsoyu kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Rahime Budak, Özcan Budak, Mehmet Resul Balıkçı ve Mihtad Balıkçı ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ile "suçluyu kayırma" suçlarından cezaevine gönderildi. Büşra'nın koruma altındaki dört kardeşinin yeniden ifadelerine uzmanlar ve sosyologlar eşliğinde başvuruldu.

Çocukların yeni anlatımlarına göre, olay günü Yusuf Balıkçı anneleri Elif Balıkçı'ya şiddet uyguladı. İddiaya göre Elif Balıkçı, kucağındaki Büşra ile birlikte yere düştü ve baygınlık geçirdi. Çocuklar, bu sırada ağır darbe alan Büşra bebeğin hayatını kaybettiğini ileri sürdü. Bu ifadeler üzerine ekiplerin, Büşra'nın ölümünün ardından cesedinin yabani hayvanların da bulunduğu taşlık ve açık araziye bırakılmış olabileceği ihtimali üzerinde yoğunlaştığı öğrenildi. Büşra bebeği bulmak için komando timleri, jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinin katıldığı aramalar aralıksız devam ediyor. Çalışmalarda İHA, dron ve kadavra köpekleri de kullanılıyor. Öte yandan Yusuf Balıkçı'nın geçmişte eşine ve çocuklarına şiddet uyguladığı, başka bir çocuğunu 2'nci kattaki balkondan attığı yönündeki iddialar da soruşturma dosyasına girdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör