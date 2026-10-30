Babasını bıçaklayarak öldüren oğlu tutuklandı!

Olay, Kırıkkale'nin Yenimahalle 165. Sokak'ta bulunan evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 60 yaşındaki Veli Aydoğdu ile oğlu H.K.A. (37) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda H.K.A., babasını ekmek bıçağıyla yaraladı. Ağır yaralanan Veli Aydoğdu, sağlık ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan H.K.A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan H.K.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.