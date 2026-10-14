Haberler Yaşam Haberleri Babasını öldürüp cesediyle aynı evde yaşadı! Katili çektiği o video ele verdi
Giriş Tarihi: 14.10.2026 15:24

Babasını öldürüp cesediyle aynı evde yaşadı! Katili çektiği o video ele verdi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşayan Süleyman Dirik ve oğlu tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine cani evlar babası Süleyman Dirik'i bıçaklayarak öldürdü. Babasının cansız bedeni ile aynı evde 1 gün kaldığı ortaya çıkan katili çektiği o video ele verdi. İşte detaylar…

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA Yaşam
Babasını öldürüp cesediyle aynı evde yaşadı! Katili çektiği o video ele verdi
  • ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Selçuklu Mahallesi Battalgazi Bulvarı'nda bulunan 8 katlı binanın zemin katında yaşayan baba Süleyman Dirik ve oğlu A.D. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.D., babası Süleyman Dirik'i bıçaklayarak öldürdü.

BABASINI BIÇAKLAYARAK KATLETTİ

Olayın ardından A.D., ilaç içerek intihara kalkıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede Süleyman Dirik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli oğul A.D. ise ikametteki ilk müdahalenin ardından polis ekipleri eşliğinde ambulansla hastaneye kaldırıldı. İkamette yapılan incelemelerin ardından Süleyman Dirik'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı'na götürüldü.



CANSIZ BEDENİ İLE 1 GÜN AYNI EVDE KALDI

Öte yandan, A.D.'nin olaydan bir gün önce eve uyuşturucu madde etkisinde geldikten sonra babası ile tartıştığı ve cinayeti işlediği ortaya çıktı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

KORKUNÇ GERÇEĞİ O VİDEO ORTAYA ÇIKARDI

Babasının cansız bedeni ile 1 gün aynı evde kalan A.D.'nin babasının videosunu çekerek bir yakınına göndermesi sonucu ihbar alan ekiplerin ikamete gittikleri öğrenildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KAYSERİ #MELİKGAZİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Babasını öldürüp cesediyle aynı evde yaşadı! Katili çektiği o video ele verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA