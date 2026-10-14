Babasını öldürüp cesediyle aynı evde yaşadı! Katili çektiği o video ele verdi

BABASINI BIÇAKLAYARAK KATLETTİ

Olayın ardından A.D., ilaç içerek intihara kalkıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede Süleyman Dirik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli oğul A.D. ise ikametteki ilk müdahalenin ardından polis ekipleri eşliğinde ambulansla hastaneye kaldırıldı. İkamette yapılan incelemelerin ardından Süleyman Dirik'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı'na götürüldü.