Babasının böbreğiyle hayata tutundu

Bursa
'da 1987 yılından bu yana itfaiye eri olarak görev yapan 61 yaşındaki Adnan Aydın, 42 ameliyat geçiren oğlu Abdurrahman'ın hayata tutunabilmesi için tek böbreğini bağışladı. Yangınlarda, trafik kazalarında ve hayvan kurtarma operasyonlarında çok sayıda canı kurtaran fedakâr baba, bu kez kendi evladına canından can verdi. Uzun yıllar ağır sağlık sorunlarıyla mücadele eden Abdurrahman Aydın, babasının böbreğini bağışlamasıyla organ nakli oldu. Acıbadem Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonun ardından sağlığına kavuşma yolunda önemli mesafe katetti. Abdurrahman, babasının kendisine ikinci bir hayat verdiğini belirterek ona duyduğu sevgiyi ve minneti dile getirdi.