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Giriş Tarihi: 27.7.2023 23:17 Son Güncelleme: 27.7.2023 23:25

Babasının  kız arkadaşını vurdu!

İzmit İlçesi Marina mevkiinde yaşanan olayda, iddialara göre bir balıkçı teknesinde yemek yedikten sonra çıkan Sibel A. kapıda kendisini bekleyen erkek arkadaşının oğlu tarafından vuruldu.

ABBAS ÇAKAR
Babasının  kız arkadaşını vurdu!

Kocaeli İzmit İlçesi Marina Mevkiinde, akşam saatlerinde oldukça hareketli dakikalar yaşandı. İddialara göre bir balıkçı teknesinde yemek yedikten sonra çıkan Sibel A. isimli kadın, erkek arkadaşının oğlu olduğu ileri sürülen genç tarafından vuruldu. Zanlı olay sonrası hızla kaçarken, bölgede bulunan vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Yapılan ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ayağından vurulan kadını alarak hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulunarak, zanlının yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

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Babasının  kız arkadaşını vurdu!
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