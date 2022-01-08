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Giriş Tarihi: 8.1.2022

Babasının öldüğü kazaya tanık arıyor

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Babasının öldüğü kazaya tanık arıyor

Ankara’da asker olan oğlunun yemin törenine katıldıktan sonra dönüş yolunda geçirdiği kazada ölen İbrahim Yardımcı’nın ailesi, kazayı gören tanık arıyor

İstanbul Bayrampaşa'da yaşayan İbrahim Yardımcı (56), kızları Aynur (29) ve Ayşe'yi (32) yanına alarak, Ankara Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'nda vatani görevini yerine getiren oğlu Ramazan'ın (22) yemin törenine gitti. Törenin ardından fotoğraf çektiren aile, Ramazan ile hasret giderdikten sonra 26 Kasım 2021'de İstanbul'a dönüş için yola koyuldu. Kahramankazan ilçesinde seyir halinde olan ailenin bulunduğu araç, H.Y. idaresindeki kamyonun sinyal vermeden şerit değiştirmesi sonucu önce kamyona ardından da bariyerlere vurdu. Kazada baba İbrahim Yardımcı yaşamını yitirirdi.



'TUTANAKTA İFTİRA VAR'
Babasını kaybetmenin acısını yaşayan Aynur Yardımcı, kazanın ardından düzenlenen Kaza Tespit Tutanağı ile bir kez daha yıkıldı. Tutanakta babasının dalgınlık ve dikkatsizlik sonucu H.Y.'nin idaresindeki kamyona çarptığı ifade ediliyordu. Kamyon şoförü H.Y.'nin kusursuz bulunmasına isyan eden Aynur Yardımcı hukuk mücadelesi başlattı.



Aynur Yardımcı, "Tutanakta benim ağzımdan uyuduğumuzu ve babamın da yorgunluktan uyuyakaldığını beyan ettiğimiz yazılmış. Ben uyumuyordum. Kazadan 1 dakika öncesine ait sosyal medyada aktif olduğumun kayıtları var. Tutanakla benim ağzımdan bize iftira atılmış. Haklı olduğumuzu biliyoruz ama o bölgede tek bir kamera yok. Kaza anında bize yardım için gelen 20'ye yakın insan vardı. Yoldan bir sürü araba geçiyordu. Araç içi kamerası olsun, görgü tanıkları olsun belki bir şekilde o an kayıt altına alınmış olabilir. Haklılığımızı kanıtlayacak bir şahit arıyoruz" diye konuştu.

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Babasının öldüğü kazaya tanık arıyor
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