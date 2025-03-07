Babaya cinsel istismardan 30 yıl hapis!

2024 yılının mayıs ayında meydana gelen olayda iddiaya göre, S.İ. isimli baba ilk olarak 28 Mayıs günü 14 yaşındaki kızının yanına gidip, "Sevgili yapmayacaksın, ne yapacaksan benimle yapacaksın" diyerek cinsel istismarda bulundu. 14 yaşındaki Y.A.İ, babasının farklı günlerde birkaç kez daha kendisine cinsel istismarda bulunmasının ardından olayı annesi ve teyzesine anlattı. Olayı öğrenen anne ve teyze eve ses kayıt cihazı koydu. Ses kayıt cihazındaki kayıtları dinleyen anne, eşinin öz kızına cinsel istismarda bulunduğunu anlayarak eşinden şikayetçi oldu. Baba S.İ. olaydan 5 ay sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Duruşmada ifadesi alınan S.İ, ''Ben suçsuzum. Bir baba öz kızına böyle bir şey yapmaz'' ifadelerini kullandı. Savunmaları dinleyen mahkeme heyeti, S.İ.'ye ''cinsel istismar'' suçundan 30 yıl hapis cezası verdi.