Badıkan aşireti ve Pinyanişi aşiretinin mutlu günü

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun önemli iki ailesinin ve aşiretinin birleştiği yılın düğünün de çiftin nikâhını Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner kıydı. Ankara'da bir otelde düzenlenen nikâh merasimine bakanlar, milletvekilleri ve bölgenin kanaat önderleri, aşiret reisleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, oda başkanları, iş insanları katıldı.

Yaklaşık 10 kilo altının takıldığı düğünde altınlar valize zor sığdı. Takı töreninden sonra teşekkür konuşması yapan eski Muş Milletvekili Zeki Eker, Badıkan ve Pinyanişi aşiretinin mutlu günü olduğunu söyledi. Damadın babası Zeki Eker, "Düğünümüze Bakan ve Milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda davetliler katıldı.

Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum. Ayrıca ulaşamadığım arkadaş ve dostlarım var. Belki adres değişikliği, belki yoğunluktan dolayı ulaşamamış olabilir.

Düğünümüze çok sayıda siyasetçi iş insanı ve Doğu Güneydoğu'dan gelen aşiret reisleri katıldı" ifadelerini kullandı. Çiftin nikâh şahitliğini eski ve yeni 25 milletvekili şahitlik yaptı.