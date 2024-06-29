Bafa Gölü’ne düşen uçak çıkarıldı

Muğla'nın Milas ilçesindeki 14 Haziran tarihinde Milas'taki yangına müdahalenin ardından Didim'deki yangına destek vermek için Bafa Gölü'nden su almak isteyen THK'ya ait yangın söndürme uçağı, yaşanan sorun sebebiyle göle düştü. Uçaktaki 2 mürettebat ve 1 görevli, çevredekiler tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine ulaştırılmıştı.

Uçağın suya gömülmesinin ardından oluşturulan ekip, dalış yaparak uçağın enkazını 14 metre derinlikte buldu. Ardından başlatılan kurtarma çalışması kapsamında, balonlarla bir miktar yüzeye çıkarılan yangın söndürme uçağı ters durumdan düz pozisyona çevrildi. Uçak daha sonra tekneler yardımıyla Milas'a bağlı Kapıkırı Mahallesi'nde sahile doğru çekilmeye başlandı. Yapılan çalışmalar neticesinde uçağın enkazı bugün gölden çıkarıldı. Uçağın enkazının THK'ye teslim edileceği öğrenildi.