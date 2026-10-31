Bağcılar’da 20 yaşındaki Buğra’yı öldüren zanlı suçunu itiraf etti: Motosikletle kaçtıkları o anların görüntüsü ortaya çıktı!

BİR ŞÜPHELİ ARANIYOR

Olayla ilgili yapılan soruşturmada saldırı sırasında motosikleti kullanan kişinin Ramazan Ç. olduğu tespit edildi. Daha önce üç kez gözaltına alınan ve 3 ayrı aranma kararı bulunan şüpheliyi yakalamak için ekipler çalışması sürüyor.