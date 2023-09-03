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Giriş Tarihi: 3.9.2023 12:26

Bağcılar'da 6 PKK destekçisi yakalandı

İstanbul Bağcılar'da PKK silahlı terör örgütü propagandası yapan 9 şahsın yakalanmasına yönelik Bağcılar ve Küçükçekmece’de 10 ayrı adrese düzenlenen operasyonda şüphelilerden 6'sı yakalandı.

İHA
Bağcılar’da 6 PKK destekçisi yakalandı

Bağcılar'da geçtiğimiz Cuma günü Demirkapı Mahallesi'nde PKK silahlı terör örgütünü destekleyen sloganlar eşliğinde havai fişekli eylem yaptıkları tespit edilen 9 şahsın yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, polis ekiplerinin Bağcılar ve Küçükçekmece'de 10 ayrı adrese düzenlediği operasyonda 6 şüpheli şahıs yakalandı. Diğer 3 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar hala devam ediyor.

DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan operasyonda, şüpheli şahıslara ait dijital materyaller, örgütsel içerikli yasaklı yayınlar, 1 adet pompalı av tüfeği ve tüfeğe ait 4 adet fişek ele geçirildi.

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Bağcılar'da 6 PKK destekçisi yakalandı
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